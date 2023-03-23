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【ChatGPT效應】微軟Bing下載量增7倍　Google Search下載量降2%

科技 13:00 2023/03/23

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這段時間Bing App的全球下載量增長達7倍，而Google App的下載量則下降了2%。（法新社）

自2月7日起，微軟（Microsoft）為旗下搜尋器Bing引入ChatGPT技術，以New Bing的新形象向全球大多數用戶開放。據應用程式研究公司Data.ai數據資料，這段時間Bing App的全球下載量增長達7倍，而Google App的下載量則下降了2%。

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至於頁面瀏覽量方面，在引入ChatGPT技術前，Bing的瀏覽量一直不高；但數據分析公司Similarweb的資料顯示，截至3月20日，Bing的瀏覽量在一個半月內，就增長了15.8%，同期的Google瀏覽量就下降近1%。

證券公司DA Davidson & Co分析師Gil Luria表示，雖然近日Google已公開發布旗下的聊天機械人Bard，但相比起Bing，就遲了一個半月時間才發布，因此預計Bing將於未來數月，繼續攫取搜尋器市場份額。

【ChatGPT應用】微軟GitHub添OpenAI聊天功能　藉文字或語音查詢編程

他續指：「由於Bing的市場份額不到Google的十分之一，所以即使前者只能轉化1%或2%的用戶，也會對Bing和微軟帶來實質性的好處。」

責任編輯：陳卓賢

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