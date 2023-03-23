【補習市場】贏在起跑線　家長月付萬元供子女補習

據香港教育局2019年公布的統計數字，本港有逾1/3小學生及近6成中學生補習，亦有統計指出，疫情前本港註冊的補習社和教育中心約有8,000家，從業員高達10萬人，每年收取家長逾30億元，反映本地補習市場相當興旺，不過隨著近年移民潮影響，有補習社反映入讀學生減少1成，未來將會加強發展雙非兒童補習課程。

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每個家長都希望子女贏在起跑線，從小就安排孩子進入補習班，從事秘書工作的Maggie Lau也不例外，「由小二開始，我就讓兒子上全科補習，那時主要是讓補習社看顧孩子。」斷續補習十多年，現在孩子已經中六，主要補DSE專科考試，包括經濟、化學和中文三科，「他本身的成績還可以，不過既然同學都補習，他也就一起去，不想自己落後。」

Maggie表示，補習對學習成績定有一定幫助，尤其是現在專科補習，可以多「操卷」熟習答題技巧。兒子每周每科補1.5至2小時，每月支出約3千至4千元，對家庭生活沒有造成太大影響，「之前疫情不能去旅行，肯定沒影響，現在如果要去旅行，讓他停上一課就可以。」完成DSE後，兒子將可以停止補習生涯，開心迎接大學生活。

家長減開銷供兒子補習

從事文員的Gigi Leung，兒子今年10歲就讀小四，因為有過度活躍症，從小一開始已開始私人補習，「學校的課程很深，小一已經有十多樣功課，小四就教文言文，我們大人未必懂得教，故需要其他人幫助。」不選擇補習班，是因為人多怕兒子難集中，希望一對一補習時老師可以更了解孩子的進度。

補習後兒子成績雖有進步，但同時亦為家庭帶來負擔，「現時兒子周一至周日都要補習，每天補習2至3小時，補習費每月過萬元。」假期不能去玩，家長亦需設法減少日常開銷，非必要的個人用品，如化粧品、護膚品、衣服、超合金模型等，現時都沒有再買，「開關之後本想去旅行，現在都打消了念頭。」Gigi Leung表示兒子將會繼續補習，為升中作好準備。﹕

▲ Gigi Leung的兒子從小一開始已開始私人補習，現時需每月花費過萬元補習。（受訪者提供）

雙非學生需個人輔導

精英匯集團控股有限公司主席梁賀琪博士（June）表示，疫情雖然令學生不能上實體課，但長遠都有好的影響，因為小朋友不需要傭人接送，住得遠的學生亦可免去舟車勞頓之苦，「現時網課甚至是部分老師的主要收入來源，並佔了學校現在1/4至1/3的課程。」

在移民潮下，June不諱言整體學生人數減少了逾10%，但好處是更容易招請老師，「有些老師移民後失業，就會幫我們上網課，又或參與改卷、設計課程等工作。」有走的人，也有來的人，「很多雙非兒童現在都到了考試年齡，他們的數理和中文都很強，但英文就較弱。」更有部分需要個人輔導，June舉例說，之前曾有考題問及黃大仙、旺角、馬鞍山哪一個車站最能代表香港，但雙非學生甚至不知道車站在哪裡，所以將來學校將會加強雙非課程，以小組形式授課。

與此同時，現在亦多了「Band 2尾、Band 3頭」的學生來報讀，因為在移民潮下，中等成績的學生升學機會大了，覺得有得追，他們會比以前多補幾科，增加補習密度。

▲ 精英匯集團控股有限公司主席梁賀琪博士（June）表示，網課可免去學生舟車勞頓之苦。（受訪者提供）

IB補習課程全球吸客

HKExcel Group共同創辦人羅舜元（Edward）表示，每年全球約有10多萬人報考IB，香港則大約有2,000人左右，並以每年5%的速度增長，現時他們的IB課程學生有7成來自本地，另有3成來自外國。

疫情對HKExcel的生意沒有很大影響，但需要加強老師的培訓，「實體課可以看到老師的肢體語言，網課表達則是另一回事」。疫下上網課，Edward直言可以接收更多學生而毋須額外支出租金，「疫情期間不單是香港，外國學生同樣上課不足夠，傾向補習。」他稱疫下外國學生增加了20%。

疫後HKExcel打算加強外國市場發展，「我們有個先天優勢，就是全球都有IB考試」，根據外國不同時區，每個科目都會增聘老師，宣傳方面，學校現時擁有過萬名家長或學生的電郵地址，會定期分享IB資訊，同時亦會在網上分享歷屆學生成績，冀以口碑作宣傳。

▲ HKExcel Group共同創辦人羅舜元（Edward）表示，本港每年大約有2,000人報考IB。（受訪者提供）

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本報記者：歐陽佩

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