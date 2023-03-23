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英國會通過北愛貿易調整新協議 多名保守黨人反對

環球政治 10:53 2023/03/23

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英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）上月底，與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）達成脫歐後的北愛爾蘭貿易調整協議。英國國會周三（22日）就新協議表決，以515票贊成及29票反對獲大比數通過，但有多名執政保守黨議員反對。

約翰遜堅稱無意誤導國會 「派對門」聽證會舉行在即 【下一頁】

前首相約翰遜（Boris Johnson）促成的原有協議，提出對英國運往北愛的貨物作一系列檢查，辛偉誠提出的新協議則旨在簡化檢查流程。

辛偉誠同意歐盟引入「斯托蒙特煞車」（Stormont brake）機制，如北愛議會達三分一議員反對，就可阻止新歐盟法律應用於北愛商品。

周三表決期間，約有100名議員缺席或投棄權票。29票反對票中，22票來自保守黨後座議員。

英首相府傳曾施壓BBC 疫情初避用「封城」 【下一頁】

辛偉誠最希望遊説的北愛民主統一黨（DUP）、疑歐組織「歐洲研究組織」（European Research Group，簡稱ERG）部分保守黨成員、約翰遜及另一名前首相卓慧思（Liz Truss）都投票反對「斯托蒙特煞車」。

ERG質疑「斯托蒙特煞車」實質作用有限，DUP也不滿措施並未涵蓋現有歐盟法律。

約翰遜在表決前更發表聲明，表明不可接受新協議。他指新法案代表北愛會繼續受歐盟法律約束且擴大與英國其餘地區分歧，或英國無法藉著脫歐獲益。

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責任編輯：鄭錦玲

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