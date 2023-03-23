【網購市道】疫下網購時裝見商機　每季生意升逾1成

疫情之下想外出購物並不容易，但愛美是人的天性，只要有手機，想網購時裝就毫無難度，網購時裝平台Per Me創辦人劉雨時（Fonde）表示，疫情期間大家都在家消費，令他們的生意額每季上升10至15%。

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Per Me於2020年創立，擁有批發及零售生意，主攻職業女性市場，現時50%為自家設計，另外50%為意大利及韓國品牌，零售價約為每件700至1,400元。「之前我們有較多女性化的款式，如喱士、拼布、閃石等元素，但現時香港人的口味偏向實際，所以我們發展了更多長青款，讓女士們購買後可以長期穿著。」

做網購時裝生意，一字記之曰「快」，「出貨要夠快，例如早兩個月出春夏裝，就可以搶到頭啖湯」，他們同時會聯乘不同品牌合作，推出香水、環保袋、絲巾等周邊產品，帶給顧客新鮮感。宣傳方面，品牌會借出衣服給電視藝人及KOL等作免費宣傳。

▲ Per Me創辦人劉雨時（Fonde）表示，疫情期間生意額每季上升10至15%。（受訪者提供）

疫情期間雖然生意不錯，但挑戰也不少，「當時很多內地工廠倒閉，我們必須在香港找工廠出貨。」可幸的是，因為內地人民幣貴、人工也貴，香港製造反而令成本下降了2成，「不過本地工廠不肯做太多手工，我們在設計上都要迎合。」

此外，請人都是一個大課題，「我們的出貨量十分驚人，需要很多人手，但很多年青人都不願意長時間工作，有家室的亦難以兩邊兼顧」，所以Per Me現時轉為招請兼職工，大家互相遷就時間，務求工作與家庭共融。

Fonde指出，通關後香港人紛紛外遊，現時生意比疫情中段下跌5至8%，不過她認為女性都喜歡裝扮，都愛追潮流，所以她對今年生意額仍然樂觀，預期會有10%增長。

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本報記者：歐陽佩

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