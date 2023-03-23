威廉突訪波蘭 感謝英軍捍衛自由

▲ 威廉突然到訪波蘭。

英國威廉王子（Prince William）周三（22日）突然外訪波蘭，慰問當地駐守的英軍。威廉向英軍致謝，感謝他們捍衛大家的自由。據指，威廉今次訪問波蘭應英國政府要求。

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威廉前往波蘭東南部城市Rzeszow，探訪當地駐守的英軍。當地鄰近烏克蘭邊境，英軍設立基地向烏方提供援助。威廉感謝英軍付出，希望親身向一眾軍人傳達謝意。

威廉感謝英軍「保護所有人的安全」（keeping everyone safe）及「保衛大家的自由」（defending our freedoms），並表示英國大眾一致支持英軍。

英媒指威廉訪問波蘭為應英國政府請求，但他早於俄烏戰爭去年爆發初期，已表明支持烏克蘭對抗俄羅斯。

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同日稍後威廉飛抵波蘭首都華沙（Warsaw），探訪安置約300名婦女及兒童的烏克蘭難民中心。威廉指兩國有強大聯繫，透過合作幫助烏克蘭人民及自由，雙方進一步加強聯繫。

威廉同時感謝波蘭人民，指他們敞開心胸接受及安置烏克蘭難民，十分具有人性光輝。威廉訪問波蘭行程共兩日，他將在周四（23日）會晤總理杜達（Andrzej Duda）。

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責任編輯：吳漢培