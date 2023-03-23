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【新股IPO】嘉利國際分拆嘉創地產2421首掛低6%
新股IPO 10:28 2023/03/23
嘉創地產 （02421） 今（23日）首掛上市，開報1.76元，曾高見2元，惟其後走低並轉跌，現報1.64元，跌6.8%，每手2000股，不計手續費，一手蝕240元。
嘉創地產是由嘉利國際 （01050） 以介紹形式上市，嘉利國際的股東每持有4股，可以獲派嘉創地產1股。嘉創地產為精品住宅物業發展商，業務市場於東莞、惠州及佛山等地，現有7個住宅項目，包括5個已完成項目，豪庭及公館兩個系列，土地儲備共26萬平方米。
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編輯：姚卓然
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