▲ 【新股IPO】嘉利國際分拆嘉創地產2421 首掛全日低9%

嘉創地產 （02421） 今（23日）首掛上市，開報1.76元，曾高見2元，惟其後走低並轉跌，收報1.6元，跌9.1%，每手2000股，不計手續費，一手蝕320元。

嘉創地產是由嘉利國際 （01050） 以介紹形式上市，嘉利國際的股東每持有4股，可以獲派嘉創地產1股。嘉創地產為精品住宅物業發展商，業務市場於東莞、惠州及佛山等地，現有7個住宅項目，包括5個已完成項目，豪庭及公館兩個系列，土地儲備共26萬平方米。

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記者：宋佩恩