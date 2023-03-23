【美國加息】市場料聯儲局5月再加息0.25厘　美銀：儲局只會再加息1次、聲明不利美元走勢　一文看清財金界評論（不斷更新）

▲ 【美國加息】銀行危機照加息 一文看清投資界分析聯儲局行動

美國聯儲局加息0.25厘，聯邦基金利率升到4.75至5厘，但市場普遍認為，面對銀行危機的憂慮下，聯儲局未來可進一步加息的空間有限，惟仍估計5月會再加息0.25厘。聯儲局未來貨幣政策走向，除要留意勞動市場及通脹水平外，銀行問題的演變，料亦是關鍵。本網將綜合財金界將於聯儲局是次加息0.25厘的看法，以及如何評論未來息口走向。

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金管局如何評價美國加息？【下一頁】

美銀：聯儲局只會再加息1次 議息聲明不利美元走勢

歐美銀行問題頻生，美銀指，預期銀行貸款標準會收緊，美國經濟或會出現較基本面更嚴謹的貸款標準，這將變相取代進一步加息的效果，故此該行不再預期6月會再加息0.25厘，故調低美國終端利率預測，最新預期為5至5.25厘，意味聯儲局只會於5月再加息一次。

美銀稱，若金融體系的壓力能在短期內得到紓緩，不排除更強勁的宏觀經濟數據會導致聯儲局於5月之後再加息，但目前風險偏向於接近加息周期的尾聲。

美元方面，美銀表示，聯儲局的聲明及鮑威爾的言論整體上對美元不利，預期美元對外幣走低，但只要聯儲局保持對抗通脹的決心，美元仍會受到一定支持。

富瑞：料美息會升至5.125厘才見頂

富瑞貨幣市場經濟師Thomas Simons指，聯儲局的會後聲明修正對未來加息的指引，反映當局已差不多處於加息的後期，但未來仍會繼續加息，預期未來美息會升至5.125厘才見頂，然後於高位維持一段長時間，未來數月核心通脹壓力會持續於高位徘徊。

DWS：聯儲局沒有調高今年終端利率的中位數預測

DWS美國經濟師Christian Scherrmann表示，聯儲局一如預期加息0.25厘，當局同時暗示加息周期差不多完結，而且沒有調高今年終端利率的中位數預測，只表示會將息口維持高位。

尚渤投資：市場陷「三難選擇」 增經濟衰退預期

尚渤投資總裁兼首席執行官Jason Brady表示，主席鮑威爾的聲明悲觀而憂鬱，認為經濟將迎來挑戰，而通脹和失業率仍然高企。勞動力市場可否保持韌性仍是一個未知之數。 美聯儲認為，過去幾十年的長期擴張是持續低通脹的結果。 因此，市場關注通脹走勢，甚至不惜以近期失業率飆升作為代價。

美聯儲昨晚新聞發布會發表鷹派言論。 主席鮑威爾堅定地重申美聯儲對遏止通脹的承諾。當然，美聯儲正「考慮」暫停加息步伐，但Brady認為，這表明其無視銀行業混亂現況將對信貸條件造成的溢出效應。美聯儲毫不含糊地表示，如果這是必要的話，他們將使經濟陷入衰退。

Brady仍然預期經濟衰退將於今年較後時間或2024年初出現。現時市場正處於「三難選擇」：銀行體系的不確定性、充滿挑戰的經濟前景以及美聯儲對價格穩定的必要承諾，這處境加強了市場對衰退的預期。

安本：聯儲局或將進入快速寬鬆週期 投資者將重新關注增長

安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong指，市場對銀行業的擔憂將導致金融市場和信貸狀況收緊，可能消除未來大幅加息的必要性，而聯儲局今次加息0.25厘展現出鴿派姿態，預計聯儲局在暫停加息之前，或至少會再加息一次

聯儲局期望通過緩和經濟、勞動力和減少需求來控制通脹，同時當局不希望銀行業危機成為觸發的因素，聯儲局主席鮑威爾在新聞發布會上進一步強調了這一點，表示願意使用所有必要的工具來保證銀行系統的安全。Ray Sharma-Ong預計，美國或將在下半年陷入衰退，原因是勞動力、服務和商品需求萎縮，故不相信聯儲局有能力以暫停加息來維持利率於較高水平，聯儲局或將進入快速寬鬆週期。

Ray Sharma-Ong指，隨著美國利率的風險消除，確實看到市場的重心轉移到亞洲以及中國經濟重啟帶來的正面溢出效應，隨投資者重新關注增長，正面的中國經濟數據可能亦會支持其他亞洲市場。

摩根資管許長泰：籲採取更具防守性的資產配置策略

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指，聯邦公開市場委員會一致決定將美息上調0.25厘，到4.75至5厘水平，而聯儲局承認銀行問題對經濟前景的潛風險，但尚未確定有關影響會有多大，但當局認為有需要進一步收緊貨幣政策。不過，會後議息聲明中，聯儲局將一貫的「目標範圍內持續加息是恰當的」語句，改為「一些額外的收緊或許是恰當」，消除了未來多次加息的可能性，同時刪除了通脹正在降溫的措辭。

許長泰重申，在資產配置中採取更具防守性的策略，重點關注優質固定收益產品，包括發達國家政府債及優質美國企業信貸。股票方面，未來數月中國經濟將因復常而漸有起色，並會對出口倚賴程度較低的中國及亞洲公司提供買入機會，而美元進一步走弱將有利於亞洲及新興市場資產。【下一頁】

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