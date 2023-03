【美國加息】市場料聯儲局5月再加息0.25厘　尚渤投資：料聯儲局年底開始掉頭減息　一文看清財金界評論（不斷更新）

▲ 【美國加息】銀行危機照加息 一文看清投資界分析聯儲局行動

美國聯儲局加息0.25厘,聯邦基金利率升到4.75至5厘,但市場普遍認為,面對銀行危機的憂慮下,聯儲局未來可進一步加息的空間有限,惟仍估計5月會再加息0.25厘。聯儲局未來貨幣政策走向,除要留意勞動市場及通脹水平外,銀行問題的演變,料亦是關鍵。本網將綜合財金界將於聯儲局是次加息0.25厘的看法,以及如何評論未來息口走向。

尚渤投資:料聯儲局年底開始掉頭減息

尚渤投資總裁兼首席執行官Jason Brady表示,聯儲局有意透過觸發經濟衰退,如通過推高當地失業率等,確保通脹水平回落和尋求「軟著陸」,反而並不太關注環球市場挑戰,包括近期銀行業的挑戰。他預料當局會再加一次息,令利率升至點陣圖預測的5.1厘水平,然後到年底就會開始掉頭減息,惟估計下調步伐會較市場預期為慢。

他又提到美聯儲昨晚新聞發布會發表鷹派言論。 主席鮑威爾堅定地重申美聯儲對遏止通脹的承諾。當然,美聯儲正「考慮」暫停加息步伐,但Brady認為,這表明其無視銀行業混亂現況將對信貸條件造成的溢出效應。美聯儲毫不含糊地表示,如果這是必要的話,他們將使經濟陷入衰退。

Brady仍然預期經濟衰退將於今年較後時間或2024年初出現。現時市場正處於「三難選擇」:銀行體系的不確定性、充滿挑戰的經濟前景以及美聯儲對價格穩定的必要承諾,這處境加強了市場對衰退的預期。

富蘭克林:是次議息決定非常具說服力

富蘭克林鄧普頓旗下專家投資經理布蘭迪環球基金經理Jack McIntyre表示,是次FOMC參與者對加息25點子沒有異議,認為是次決定非常具說服力。雖然在記者會上出現部分鷹派口徑,但FOMC聲明及點陣圖上顯示今輪周期將完成加息的可能性增加(increase the odds the Fed could be done raising rates for this cycle),惟這也不是反映儲局將會降息。

該行又指,在近期的銀行業動盪中,存在具限制的金融條件及潛在的信貸緊縮。當將近期最新發展及過去加息475點子的滯後影響時,今年稍後通脹將會顯著放緩。該行認為這個情況利好國債多於股票。

畢馬威:至少再加息一次 續利好香港銀行

畢馬威中國金融服務業合夥人馬紹輝(Paul McSheaffrey)表示,聯儲局加息25個基點,表明當局在對通脹的持續擔憂與穩定美國銀行體系之間取得平衡。

馬紹輝預計,港元利率將大致跟隨美元利率走勢,而當前的加息周期將隨著淨息差進一步擴張而繼續利好香港銀行。在美國通脹的持續影響下,預計至少再加息一次。

景順:料美經濟小幅拖累 核心通脹仍保持強勁

景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭表示,儘管近期銀行業受壓,但聯儲局表示必須繼續對抗居高不下的通脹。倘若不是最近的銀行業事件,聯儲局可能還會於年內進行兩到三次25點子的加息,而不是一次。即便是在聯儲局決議及聲明發布過後,他認為市場仍沒有正確消化2023年最終利率,而是估計下半年會開始減息。同時,他亦認為是次聯儲局會議已較先前略顯溫和。

趙耀庭又指,面對近期金融業的挑戰,宏觀環境變得更加複雜。鑑於金融環境收緊,他預期美國經濟整體增長或會受到小幅拖累。不過從正面來看,環境收緊可能有利於聯儲局對抗高通脹。因此,聯儲局於本月更趨溫和合乎情理,因為一方面,核心通脹仍保持強勁且預期將於未來數月持續,而另一方面,近期的銀行業危機或會令增長及通脹受壓。展望未來,聯儲局或密切關注每月通脹及勞動力市場數據以及商業情緒指標及銀行業數據。

美銀:聯儲局只會再加息1次 議息聲明不利美元走勢

歐美銀行問題頻生,美銀指,預期銀行貸款標準會收緊,美國經濟或會出現較基本面更嚴謹的貸款標準,這將變相取代進一步加息的效果,故此該行不再預期6月會再加息0.25厘,故調低美國終端利率預測,最新預期為5至5.25厘,意味聯儲局只會於5月再加息一次。

美銀稱,若金融體系的壓力能在短期內得到紓緩,不排除更強勁的宏觀經濟數據會導致聯儲局於5月之後再加息,但目前風險偏向於接近加息周期的尾聲。

美元方面,美銀表示,聯儲局的聲明及鮑威爾的言論整體上對美元不利,預期美元對外幣走低,但只要聯儲局保持對抗通脹的決心,美元仍會受到一定支持。

富瑞:料美息會升至5.125厘才見頂

富瑞貨幣市場經濟師Thomas Simons指,聯儲局的會後聲明修正對未來加息的指引,反映當局已差不多處於加息的後期,但未來仍會繼續加息,預期未來美息會升至5.125厘才見頂,然後於高位維持一段長時間,未來數月核心通脹壓力會持續於高位徘徊。

DWS:聯儲局沒有調高今年終端利率的中位數預測

DWS美國經濟師Christian Scherrmann表示,聯儲局一如預期加息0.25厘,當局同時暗示加息周期差不多完結,而且沒有調高今年終端利率的中位數預測,只表示會將息口維持高位。

安本:聯儲局或將進入快速寬鬆週期 投資者將重新關注增長

安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong指,市場對銀行業的擔憂將導致金融市場和信貸狀況收緊,可能消除未來大幅加息的必要性,而聯儲局今次加息0.25厘展現出鴿派姿態,預計聯儲局在暫停加息之前,或至少會再加息一次

聯儲局期望通過緩和經濟、勞動力和減少需求來控制通脹,同時當局不希望銀行業危機成為觸發的因素,聯儲局主席鮑威爾在新聞發布會上進一步強調了這一點,表示願意使用所有必要的工具來保證銀行系統的安全。Ray Sharma-Ong預計,美國或將在下半年陷入衰退,原因是勞動力、服務和商品需求萎縮,故不相信聯儲局有能力以暫停加息來維持利率於較高水平,聯儲局或將進入快速寬鬆週期。

Ray Sharma-Ong指,隨著美國利率的風險消除,確實看到市場的重心轉移到亞洲以及中國經濟重啟帶來的正面溢出效應,隨投資者重新關注增長,正面的中國經濟數據可能亦會支持其他亞洲市場。

摩根資管許長泰:籲採取更具防守性的資產配置策略

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指,聯邦公開市場委員會一致決定將美息上調0.25厘,到4.75至5厘水平,而聯儲局承認銀行問題對經濟前景的潛風險,但尚未確定有關影響會有多大,但當局認為有需要進一步收緊貨幣政策。不過,會後議息聲明中,聯儲局將一貫的「目標範圍內持續加息是恰當的」語句,改為「一些額外的收緊或許是恰當」,消除了未來多次加息的可能性,同時刪除了通脹正在降溫的措辭。

許長泰重申,在資產配置中採取更具防守性的策略,重點關注優質固定收益產品,包括發達國家政府債及優質美國企業信貸。股票方面,未來數月中國經濟將因復常而漸有起色,並會對出口倚賴程度較低的中國及亞洲公司提供買入機會,而美元進一步走弱將有利於亞洲及新興市場資產。【下一頁】

