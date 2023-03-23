【美國加息】市場料聯儲局5月再加息0.25厘　安本：儲局或將進入快速寬鬆週期　一文看清財金界評論（不斷更新）

▲ 【美國加息】銀行危機照加息 一文看清投資界分析聯儲局行動

美國聯儲局加息0.25厘，但市場普遍認為，面對銀行危機的憂慮下，聯儲局未來可進一步加息的空間有限，惟仍估計5月會再加息0.25厘。聯儲局未來貨幣政策走向，除要留意勞動市場及通脹水平外，銀行問題的演變，料亦是關鍵。本網將綜合財金界將於聯儲局是次加息0.25厘的看法，以及如何評論未來息口走向。

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安本：聯儲局或將進入快速寬鬆週期 投資者將重新關注增長

安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong指，市場對銀行業的擔憂將導致金融市場和信貸狀況收緊，可能消除未來大幅加息的必要性，而聯儲局今次加息0.25厘展現出鴿派姿態，預計聯儲局在暫停加息之前，或至少會再加息一次

聯儲局期望通過緩和經濟、勞動力和減少需求來控制通脹，同時當局不希望銀行業危機成為觸發的因素，聯儲局主席鮑威爾在新聞發布會上進一步強調了這一點，表示願意使用所有必要的工具來保證銀行系統的安全。Ray Sharma-Ong預計，美國或將在下半年陷入衰退，原因是勞動力、服務和商品需求萎縮，故不相信聯儲局有能力以暫停加息來維持利率於較高水平，聯儲局或將進入快速寬鬆週期。

Ray Sharma-Ong指，隨著美國利率的風險消除，確實看到市場的重心轉移到亞洲以及中國經濟重啟帶來的正面溢出效應，隨投資者重新關注增長，正面的中國經濟數據可能亦會支持其他亞洲市場。

摩根資管許長泰：籲採取更具防守性的資產配置策略

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指，聯邦公開市場委員會一致決定將美息上調0.25厘，到4.75至5厘水平，而聯儲局承認銀行問題對經濟前景的潛風險，但尚未確定有關影響會有多大，但當局認為有需要進一步收緊貨幣政策。不過，會後議息聲明中，聯儲局將一貫的「目標範圍內持續加息是恰當的」語句，改為「一些額外的收緊或許是恰當」，消除了未來多次加息的可能性，同時刪除了通脹正在降溫的措辭。

許長泰重申，在資產配置中採取更具防守性的策略，重點關注優質固定收益產品，包括發達國家政府債及優質美國企業信貸。股票方面，未來數月中國經濟將因復常而漸有起色，並會對出口倚賴程度較低的中國及亞洲公司提供買入機會，而美元進一步走弱將有利於亞洲及新興市場資產。【下一頁】

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