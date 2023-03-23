【電視廣播TVB】電視廣播升4成重上10元　與優酷訂合作框架協議、料可帶來約7億人幣收益

▲ TVB與優酷訂合作框架協議、料可帶來約7億人幣收益

電視廣播 （00511） 公布，公司之附屬公司77工作室有限公司及上海翡翠東方傳播有限公司（「TVBC」）與阿里巴巴集團旗下大型在線視頻平台優酷簽署合作框架協議，雙方將發揮各自優勢，達至協同效益。根據協議，合約期為兩年，77工作室將為優酷平台提供多部採購劇、TVBC則提供TVB同步劇以及庫存劇，TVB預計，合共可帶來約值7億元人民幣收益。

電視廣播股價升40%，高見10.4元，早段成交1.6億元。其他媒體股亦造好，邵氏兄弟 （00953） 升逾32%，英皇文化產業 （00491） 升逾23%，橙天嘉禾 （01132） 升一成。

電視廣播行政主席許濤表示，TVB與優酷一直都保持良好的合作關係。這次的框架協議加深了雙方的合作深度，更有利於釋放協同效益，進一步把TVB特色的優質「港味」劇集透過優酷極受歡迎的港劇場帶給廣大的中國觀眾，期待是次合作為雙方培養和優化更龐大的觀眾流量，加強優酷港劇場的凝聚力，從而達至雙贏局面。

優酷首席運營官劉燕紅表示TVB劇在全球華人觀眾中有著廣泛影響力。在過去十年與TVB劇集合作的基礎上，今年還聯手推出了綜藝節目和演唱會，樂見此次新合作將進一步豐富港劇片源，雙方將不斷創新，幫助香港優質內容跨代際、跨地域地持續收穫更大影響力。

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責任編輯︰梁浩碩