▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴獲美法官駁回螞蟻集團擱置上市及對馬雲指控 惟仍須面對壟斷行為訴訟

美國曼哈頓的美國地區法官George Daniels駁回了阿里巴巴 （09988） 其股東對螞蟻集團擱置上市的指控，並同時還駁回針對馬雲包括內幕交易的所有指控。但公司必須面對其涉嫌壟斷行為欺騙股東的一事。

在長達31頁的裁決中，George Daniels表示，阿里巴巴股東沒有資格就螞蟻集團提起訴訟，因為IPO沒有發生，因此他們從未買賣過螞蟻金服的股票。

不過，他表示，股東們可以就反壟斷合規聲明起訴阿里巴巴、首席執行官張勇和前首席財務官武衛。「阿里巴巴繼續使用排他性做法，與其公開陳述和承諾背道而馳，這表明被告可能沒有合理的依據來辯護他們的行為是合法的」。

該訴訟由阿里巴巴美國存託股票的投資者於2020年7月9日至12月23日提起，他們聲稱當市場認可阿里巴巴的誤導性陳述並導致股價下跌時，他們蒙受了損失。

股東指責阿里巴巴隱瞞監管機構對螞蟻集團IPO的擔憂，螞蟻集團運營支付寶移動支付平台，而阿里巴巴持有螞蟻集團33%的股份，其後中國在2020年阻止了370億美元的發行上市計劃。

該批股東還指責阿里巴巴堅稱自己沒有違反反壟斷法或不正當競爭法，即使阿里巴巴要求商家只能選擇一個分銷平台。可是，在2020年12月，阿里巴巴被裁定違反反壟斷法，並罰款182億元人民幣。

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編輯：姚卓然