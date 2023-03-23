【業績｜航運】東方海外早段曾升18%　全年賺近100億美元、每股勁派82港元股息　管理層自揭隱憂

▲ 【業績｜航運】東方海外全年賺近100億美元、每股勁派82港元股息 管理層自揭隱憂

東方海外 （00316） 去年多賺40%至99.65億美元（折合777億港元），並再豪派股息。東方海外末期股息維持為每股2.61美元（約20.358港元），第二次特別股息加1.4倍至1.95美元（約15.21港元），合計達到35.568港元。

連同中期股息3.43美元（約26.754港元）、第一次特別股息2.57美元（約20.046港元），東方海外全年度勁派10.56美元特別股息﹐相當於82.37港元，並約為每股盈利15.09美元的70%。

東方海外早段股價曾升18%見153.4元，但較52周高位238元仍低36%。至上午10時，東方海外暫報148.5元，升14%，成交2.8億元。

東方海外：第四季多航線運價接近疫情前

東方海外去年收入再增18%至198.2美元，管理層坦言不可預計到2022年業績較20、21年高峰再刷新紀錄，形容2022年上半年的大部分時間裡，貨櫃航運市場經歷與前18個月有效運力受航線網絡上多點嚴重擁堵影響，然而隨著時間的推移，可以清楚地看到市場狀況已經開始轉變。

東方海外指，美國西海岸、北歐和亞洲的主要港口擁堵情況大幅改善，有效運力供應水平已提高，而且主要的進口經濟體庫存水平開始過剩，其中最明顯的是美國。在年度的最後一個季度，許多航線的運價開始接近疫情前水平，載貨率往往低於最佳值。

管理層強調，目前的運價與2019年和2020年初的運價水平相近，而並非是2016年甚至2009年更艱難時期的運價水平。

今年3月，集團接收2018年以來交付的第一艘船。這艘運力達 24,188 個標準箱的巨型船舶「OOCL Spain號」，以及在隨後 5 年內計劃交付的28艘船舶。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

相關文章：

【業績｜航運股】東方海外第四季收入跌35%至32億美元

【業績｜航運股】東方海外第三季收入增17%至50億美元

編輯：麥德銘