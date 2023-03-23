  • 26°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 11:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜航運】東方海外早段曾升18%　全年賺近100億美元、每股勁派82港元股息　管理層自揭隱憂

股市 10:08 2023/03/23

分享：

分享：

【業績｜航運】東方海外全年賺近100億美元、每股勁派82港元股息　管理層自揭隱憂

東方海外 （00316） 去年多賺40%至99.65億美元（折合777億港元），並再豪派股息。東方海外末期股息維持為每股2.61美元（約20.358港元），第二次特別股息加1.4倍至1.95美元（約15.21港元），合計達到35.568港元。

連同中期股息3.43美元（約26.754港元）、第一次特別股息2.57美元（約20.046港元），東方海外全年度勁派10.56美元特別股息﹐相當於82.37港元，並約為每股盈利15.09美元的70%。

東方海外早段股價曾升18%見153.4元，但較52周高位238元仍低36%。至上午10時，東方海外暫報148.5元，升14%，成交2.8億元。

東方海外：第四季多航線運價接近疫情前

東方海外去年收入再增18%至198.2美元，管理層坦言不可預計到2022年業績較20、21年高峰再刷新紀錄，形容2022年上半年的大部分時間裡，貨櫃航運市場經歷與前18個月有效運力受航線網絡上多點嚴重擁堵影響，然而隨著時間的推移，可以清楚地看到市場狀況已經開始轉變。

東方海外指，美國西海岸、北歐和亞洲的主要港口擁堵情況大幅改善，有效運力供應水平已提高，而且主要的進口經濟體庫存水平開始過剩，其中最明顯的是美國。在年度的最後一個季度，許多航線的運價開始接近疫情前水平，載貨率往往低於最佳值。

管理層強調，目前的運價與2019年和2020年初的運價水平相近，而並非是2016年甚至2009年更艱難時期的運價水平。

今年3月，集團接收2018年以來交付的第一艘船。這艘運力達 24,188 個標準箱的巨型船舶「OOCL Spain號」，以及在隨後 5 年內計劃交付的28艘船舶。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

ET財智Talk
【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

相關文章：

【業績｜航運股】東方海外第四季收入跌35%至32億美元

【業績｜航運股】東方海外第三季收入增17%至50億美元

編輯：麥德銘

港股 東方海外（00316）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴獲美法官駁回螞蟻集團擱置上市及對馬雲指控　惟仍須面對壟斷行為訴訟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊業績】騰訊高開近2%　上季營收增1%　經調整淨利297.11億人幣　增派末期息至2.4港元
【騰訊業績】騰訊高開近2%　上季營收增1%　經調整淨利297.11億人幣　增派末期息至2.4港元
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
【FRC】瑞典養老基金買齊FRC、SVB、SB　料輸144億
【FRC】瑞典養老基金買齊FRC、SVB、SB　料輸144億
【美股收市】美加息0.25厘 耶倫稱未擬擴存保範圍 道指倒插530點
【美股收市】美加息0.25厘 耶倫稱未擬擴存保範圍 道指倒插530點
【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？
【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？
【恒期夜期+ADR】夜期收市升160點　騰訊ADR揚（不斷更新）
【恒期夜期+ADR】夜期收市升160點　騰訊ADR揚（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款