▲ 【美國加息】摩根資管許長泰：5月料再加息0.25厘 籲採取更具防守性的資產配置策略

美國聯儲局加息0.25厘，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指，聯邦公開市場委員會一致決定將美息上調0.25厘，到4.75至5厘水平，而聯儲局承認銀行問題對經濟前景的潛風險，但尚未確定有關影響會有多大，但當局認為有需要進一步收緊貨幣政策。不過，會後議息聲明中，聯儲局將一貫的「目標範圍內持續加息是恰當的」語句，改為「一些額外的收緊或許是恰當」，消除了未來多次加息的可能性，同時刪除了通脹正在降溫的措辭。

綜觀聯儲局致力控制通脹的願望，以及信貸收緊及銀行貸款活動的情況，許長泰預期，聯儲局5月會再加息0.25厘，而後續政策不僅取決於通脹及就業數據，並愈益關注銀行業的潛在壓力及其對更廣泛經濟的影響。

許長泰重申，在資產配置中採取更具防守性的策略，重點關注優質固定收益產品，包括發達國家政府債及優質美國企業信貸。股票方面，未來數月中國經濟將因復常而漸有起色，並會對出口倚賴程度較低的中國及亞洲公司提供買入機會，而美元進一步走弱將有利於亞洲及新興市場資產。

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編輯：陳韻妍