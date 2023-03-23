▲ 【加密貨幣】美國SEC指控孫宇晨 涉非法銷售加密貨幣及交易操縱

美國證券交易委員會（SEC）控告加密平台Tron創始人孫宇晨（Justin Sun），涉嫌他出售未註冊的加密證券，以及人為抬高該等加密資產價格。證交會同時亦指控8位名人，包括Jake Paul、Lindsay Lohan和Soulja Boy等等。

證交會指控，孫宇晨涉嫌就兩種加密代幣和名人代言進行交易操縱。他還被指控隱瞞向名人付款以在社交媒體賬戶上推廣TRX和BTT，誤導公眾認為該等名人對TRX和BTT有「無偏見的（unbiased）」的投資興趣，而不僅僅是付費代言人。

證交會表示，孫宇晨一系列操作以其他投資者為代價產生了數千萬美元的非法利潤。美國證券交易委員會主席Gary Gensler表示，在一份聲明中表示，此案再次表明，在沒有適當披露的情況下提供和出售加密資產證券時，投資者將面臨高風險。

除了Soulja Boy和Austin Mahone之外，其他六位名人都與SEC達成了和解，同意支付總計40萬美元的違約金、利息和罰款。

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編輯：姚卓然