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【恒指夜期+北水】北水錄8.3億元淨流入　主力買騰訊美團　三大ETF齊走資　恒指夜期跌62點（不斷更新）

股市 18:45 2023/03/23

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北水今日僅錄得近8.3億元淨流入，仍維持連續12個交易日吸資勢頭。騰訊（00700）及美團（03690）成資金寵兒，全日分別錄14.4及12.3億元淨流入，商湯（00020）仍有3.4億元淨流入；淨流出方面，多隻ETF出現走資潮，以盈富基金（02800）走資9.2億元最多，恒生國指ETF（02828）及南方恒生科技ETF（03033）亦分別有5.9及4億元淨流出。

恒指夜期跌62點，報19976點。

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騰訊、美團升逾8% 聯想升11% 恒指升458點重上二萬關、收復250天綫

港股連升第三日，升逾400點，重上20000點大關，收復250天牛熊分界綫。恒指高開28點，早段曾轉跌，其後重拾升勢，且升幅逐步擴大，恒生指數升458點，收報20049點，重上二萬關，成交1363億元。科指升4.7%，報4198點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾8%，阿里巴巴 （09988） 升4%，小米 （01810） 升7%，聯想 （00992） 升逾11%，東方海外 （00316） 升逾16%。

恒指成分股 收市價
（元）		 變幅
（%）		 貢獻/拖低
恒指（點）		 市盈率
（倍）
騰訊 375.60 +8.2 +130 16
美團 141.10 +8.3 +83 -30
阿里巴巴 86.20 +4.0 +62 24
長和 48.65 -1.0 -2 5
新奧能源 102.20 -3.6 -4 12
石藥 7.74 -7.3 -9 13

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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    +13
    +12

即市走勢︰

【18：45】北水錄8.3億元淨流入 主力買騰訊美團 三大ETF齊走資 恒指夜期跌62點

【17：20】【業績│電訊股】中移動去年多賺8%、EBITDA增長6%　末期息減9%至2.21元、股息率6.9厘

【16：10】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾8%，阿里巴巴 （09988） 升4%，小米 （01810） 升7%，聯想 （00992） 升逾11%，東方海外 （00316） 升逾16%。恒指升458點，收報20049點，重上二萬關，成交1363億元。科指升4.7%，報4198點。

【16：00】恒指U盤前升422點，報20013點。

【15：39】恒指升近450點，報20031點，美團 （03690） 升8%， 騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升7%，阿里巴巴 （09988） 升逾4%。

【15：26】恒指重上20000點。

【15：24】大市升400點，高見19992點。

【15：20】ATMXJ造好，明公布業績的美團 （03690） 、小米 （01810） 分別升7%，騰訊 （00700） 升近7%，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 升逾3%。

【15：08】港股尾市升約365點，報19958點，科指升4.1%，報4172點。

【15：02】美團 （03690） 升近8%，高見140.6元。

【14：58】凌雄科技 （02436） 中途停牌，股價停牌前報10.42元，跌14.2%，成交793萬元。

【14：54】美團 （03690） 最新亦升7%，高見139.5元。

【14：49】騰訊 （00700） 最新升近7%，將於明日公布業績的美團 （03690） 亦抽上，升逾6%，阿里巴巴 （09988） 升逾3%。

【14：45】聯想 （00992） 升逾一成，高見8.25元，最新報8.12元升11%。

【14：32】港股高見19940點，試挑戰收復二萬關。恒指最新升19923點，升332點，科指升3.5%，報4150點。

【14：16】滙豐 （00005） 最新跌0.2%，友邦 （01299） 轉升近0.1%。

【14：12】騰訊 （00700） 曾升逾8%，高見375.8元，最新升7%，美團 （03690） 升逾4%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%。

【13：39】大市升幅擴至300點，觸19900關口。

【13：35】大市升幅擴大至277點，報19867點，收復250天綫（約19849點）

【13：35】【騰訊700】騰訊績後造好升逾6%　逾千沽盤排隊370元出貨先行獲利

【13：20】ATM造好，騰訊 （00700） 最新升逾6%，美團 （03690） 升逾3%，阿里巴巴 （09988） 升近3%。

【13：20】【業績｜生科股】藥明生物料今年收入增三成　新冠業務明年「清零」

【13：13】港股升幅擴至200點，報19793點，升202點。

【13：10】電視廣播 （00511） 最新升4成，邵氏兄弟 （00953） 升幅亦擴大至4成。

【13：03】騰訊 （00700） 午後初段進一步向上，升近6%，高見368元。

【13：01】港股午後初段升約160點，報19751點，科指升1.8%，報4080點。

【12：55】星光文化 （01159） 公布延遲刊發2022年年度業績，股份4月起暫停買賣。

【12：47】【業績｜手機設備股】瑞聲科技全年少賺37.6%　重新派末期息0.12元

【12：23】【業績｜汽車經銷商】中升去年少賺兩成　末期息派1.09元

【12：10】【最優惠利率】滙豐維持港元最優惠利率（P）5.625厘不變　連續2次不隨美國加息

【12：00】恒生指數半日升152點，報19743點，成交630億元。科指升1.6%，報4074點。騰訊 （00700） 績後造好升逾5%，東方海外 （00316） 績後升近18%。媒體股造好，電視廣播 （00511） 升逾35%。

【11：55】【百度9888】「文心一言」圖片生成迷因笑料　百度：系統正不斷學習及成長、請給予信心和時間（圖集）

【11：43】恒指中午收市前升約133點，報19725點，科指升1.5%，報4069點。

【11：42】潤電 （00836） 股價回吐逆市跌0.8%，中國電力 （02380） 跌0.6%，龍源電力 （00916） 跌逾1%。

【11：38】金山軟件 （03888） 升一成，破頂高見33.85元，金山雲 （03896） 亦升一成，高見3.13元。

【11：30】上證半日微跌0.02%，深證升0.4%，創業板指升0.1%。

【11：07】【新股IPO】力盟科技2405孖展暫錄1.8億　超購近11倍（附表）

【11：07】內房股逆市向下，中海外 （00688） 跌0.7%，潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 跌近2%，雅居樂 （03383） 跌1%，龍湖 （00960） 跌近3%。

【11：03】恒指曾升191點，高見19782點，最新升勢略為回順，報19704點，升113點。科指升1.4%，報4065點。

【10：55】石藥 （01093） 逆市跌8%，低見7.62元。

【10：51】騰訊 （00700） 升逾5%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 最新升2%。

【10：46】大市升幅擴大至近150點，報19736點，升144點。科指升1.7%，報4075點。

【10：41】東方海外 （00316） 升幅擴大至近18%，高見155元。

【10：31】【新股IPO】嘉利國際分拆嘉創地產2421首掛低6%

【10：27】騰訊 （00700） 最新升逾5%，高見365.6元，大市升幅再擴大至百點，報19700點，升109點，科指升1.4%，報4064點。

【10：26】金蝶 （00268） 逆市跌逾8%，低見12.6元。

【10：15】港股最新回穩，升近15點，報19606點。

【10：15】【電視廣播TVB】電視廣播升4成重上10元　與優酷訂合作框架協議、料可帶來約7億人幣收益

【10：08】【阿里巴巴9988】阿里巴巴獲美法官駁回螞蟻集團擱置上市及對馬雲指控　惟仍須面對壟斷行為訴訟

【10：08】【業績｜航運】東方海外早段曾升18%　全年賺近100億美元、每股勁派82港元股息　管理層自揭隱憂

【10：00】電視廣播 （00511） 最新升23%，高見9.09元，邵氏兄弟 （00953） 升逾21%，英皇文化產業 （00491） 升逾18%，橙天嘉禾 （01132） 升逾6%。

【09：59】超媒體控股 （00072） 發盈警，預期去年虧損不少於7000萬元人民幣，2021年度純利440萬元人民幣。超媒體股價跌逾3%，低見1.11元。

【09：56】恒指最新轉跌43點，報19547點，科指升不足0.1%，報4009點。

【09：55】金融股向下，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 跌逾1%。

【09：54】大市升幅快速收窄，最新僅升12點。

【09：50】電視廣播 （00511） 升逾18%，高見8.78元。電視廣播公布其附屬公司77工作室及上海翡翠東方傳播（TVBC），與阿里巴巴集團旗下在線視頻平台優酷，簽署合作框架協議。

【09：47】恒指最新升約105點，報19697點，科指升1.3%，報4064點。

【09：46】騰訊 （00700） 最新升逾4%，高見362.8元，阿里巴巴 （09988） 升0.5%，美團 （03690） 升0.1%。另外，京東 （09618） 跌0.3%，小米 （01810） 升逾2%。

【09：44】上海証大 （00755） 預期去年扭虧，年度盈利將不少於25億元，股價升逾64%，高見0.035元。

【09：42】聯想 （00992） 股價升逾6%，早段高見7.78元。

【09：39】藥明生物 （02269） 績後跌逾2%，低見48.6元。

【業績｜醫藥股】藥明生物去年經調整純利增5成　惟毛利率跌　不派息

【09：38】騰訊 （00700） 最新升逾3%，東方海外 （00316） 升逾14%。

【09：35】中移動 （00941） 績前靠穩，股價升0.2%，高見63.85元。

【09：34】騰訊 （00700） 績後向上，股價早段升逾2%，高見358.6元。

【09：31】東方海外 （00316） 全年純利99.7億美元，按年升39.8%，派末期息2.61美元，另派特別息1.95美元，股價開市後升一成，高見144.7元。

【09：29】【業績｜電訊】中電信跌3%　去年多賺6%　末期息派0.076元人幣、全年增15%

【09：25】維權投資者「Ken Sir」呂宇健續增持毛記葵涌 （01716） ，毛記葵涌股價今早高開逾7%。

【毛記1716】「Ken Sir」呂宇健密密增持毛記葵涌　斥逾38萬元增持、最新持股增至6%

【09：21】騰訊 （00700） 績後升近2%，東方海外 （00316） 升逾7%，友邦 （01299） 跌逾1%，恒指高開28點，開報19619點，科指升0.04%，報4010點。

【騰訊業績】騰訊上季營收增1%　經調整淨利297.11億人幣　增派末期息至2.4港元

【騰訊業績】騰訊：第4季遊戲流水已見上漲　今年續降本增效、「不打紅海競爭消耗戰」

【09：13】期指開報19569點，跌33點。

【09：07】中移動 （00941） 、瑞聲 （02018） 、信行 （00998） 等將於今日公布業績。

【08：46】恒指黑期升約11點，報19595點，道指期貨升44點，報32302點。

【08：37】【業績｜啤酒股】青島啤酒去年多賺18%　末期連特別息合派1.8元人幣

【08：14】【反競爭法】數科集團遭競委會入稟違反競爭法　公司：涉子公司前僱員報價問題、上月已向警方舉報

【07：50】【美國加息】香港金管局上調基準利率25個基點至5.25厘

【07：50】【恒大危機】恒大物業︰在管項目2730個　簽約項目總數3142個

【07：45】【恒大危機】恒大汽車︰「恒馳5」持續量產、已交付逾900輛　在無法獲新增流動性情況下有停產風險

【07：45】【Morning精點】騰訊上季營收增1%、經調整淨利297.11億人幣︱美資Foot Locker香港6分店將全綫結業

【07：45】港股ADR收報19628點，升37點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報53.84元，較港收市價高0.34元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報351.6元，較港收市價高4.4元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.06元，較港收市價低0.79元或1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國聯儲局宣布加息0.25厘符預期， 並預期年內只會再加息一次。道指一度漲逾200點，惟尾市美國財長耶倫表示，當局無意擴大聯邦存款保險制度的覆蓋範圍和保險額度，消息拖累美股轉跌。道指跌530點，報32030點；標指跌65點，報3936點；納指跌190點或1.6%，報11669點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒期夜期+ADR】夜期收市升160點　騰訊ADR揚（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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