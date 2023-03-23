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【加密貨幣】Coinbase稱美國證交會計劃起訴公司 股價盤後挫近16%
股市 08:31 2023/03/23
Coinbase（美︰COIN）表示收到美國證交會（SEC）的威爾斯通知（Wells notice），告知將計劃對其採取執法行動。Coinbase表示，目前該交易所的產品將繼續照常運作。受消息拖累，Coinbase股價盤後跌近16%，報64.95美元。
公司認為，潛在的執法行動將涉及其加密貨幣交易所、質押服務Coinbase Earn、Coinbase Prime及Coinbase Wallet。
Wells Notice並非SEC採取法律行動的最終指標，因Coinbase可作出回應，反駁指控。
Coinbase首席法務官Paul Grewal表示，公司已為這個令人失望的結果作好準備，並對其資產及服務的合法性充滿信心。他表示，如有需要，歡迎通過法律程序來提供公司一直倡導的透明度，並證明SEC在參與數字資產方面根本不公平或不合理。
自去年FTX崩潰以來，SEC會一直在加大打擊加密行業的力度。
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責任編輯︰梁浩碩
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