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【加密貨幣】美國圍堵幣圈？　Coinbase：證交會預告起訴公司　股價盤後挫近16%

股市 08:31 2023/03/23

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【加密貨幣】美國圍堵幣圈？　Coinbase：證交會預告起訴公司

Coinbase（美︰COIN）表示收到美國證交會（SEC）的威爾斯通知（Wells notice），告知將計劃對其採取執法行動。Coinbase表示，目前該交易所的產品將繼續照常運作。受消息拖累，Coinbase股價盤後跌近16%，報64.95美元。

公司認為，潛在的執法行動將涉及其加密貨幣交易所、質押服務Coinbase Earn、Coinbase Prime及Coinbase Wallet。

Wells Notice並非SEC採取法律行動的最終指標，因Coinbase可作出回應，反駁指控。

Coinbase：為失望結果作好準備　有信心合法

Coinbase首席法務官Paul Grewal表示，公司已為這個令人失望的結果作好準備，並對其資產及服務的合法性充滿信心。他表示，如有需要，歡迎通過法律程序來提供公司一直倡導的透明度，並證明SEC在參與數字資產方面根本不公平或不合理。

自去年FTX崩潰以來，SEC會一直在加大打擊加密行業的力度。Coinbase以外﹐SEC同日控告加密平台Tron創始人孫宇晨﹐幣安也盛傳為監管對象。

美國SEC指控孫宇晨 涉非法銷售加密貨幣及交易操縱，可見【下一頁】

美國證交會擬起訴幣安穩定幣「BUSD」發行商Paxos，可見【下一頁】

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

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責任編輯︰梁浩碩

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