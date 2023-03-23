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【美國加息】鮑威爾：曾考慮暫停加息　一文看清記者會重點

股市 08:20 2023/03/23

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【美國加息】鮑威爾：曾考慮暫停加息　一文看清記者會重點

聯儲局加息0.25厘，雖然符市場預期，但較聯儲局主席鮑威爾上次公開講話時，出現落差，當時鮑威爾指，若有需要，將加快加息步伐，終端利率或高於此前預期，不過，聯儲局最終只加息0.25厘，預計利率見頂中位數維持5.125厘。

對銀行危機看法：

（1）鮑威爾指，在議息會議前幾天，委員們確實考慮過暫停加息，不過，因為通脹及勞動力數據強勁，最終仍達成一致強勁的共識要加息。

（2）議息聲明回應近期銀行風險，認為美國銀行體系良好，以及有靭性，不過，最近發展可能導致家庭和企業的信貸狀況收緊，並對經濟活動、就業和通脹造成壓力。不過，其影響性是不確定的，委員會仍然高度關注通脹風險。

（3）儲局及其他監管機構會使用工具保障存戶，但沒有表明存保制上限以外的存款，也會受到保障。鮑威爾指，「當經濟或金融系統面臨嚴重損害的威脅時，我們擁有保護儲戶的工具，並準備使用這些工具。 我認為存戶應假設他們的存款是安全的。」

（4）矽谷銀行問題是因為缺乏監管，需要加強銀行監管，以防止新一波倒閉及存款危機，鮑威爾指，「我唯一感興趣的是，找出哪裏出現問題。」

對加息看法：

（1）鮑威爾指，如果需要，央行將進行更多加息以對抗通脹。不過，由於信貸緊縮的可能性，加息或會影響宏觀經濟。

（2）鮑威爾表示，市場預測今年會減息是錯誤的。縱使委員預期今年經濟放慢，通脹下降，以及勞動市場供求重新獲得平衝。

（3）議息聲明無再提持續加息，聲明由「持續加息可能是合適」，改為「一些額外強化政策（some additional policy firming）可能是合適」

對通脹看法：

（1）鮑威爾稱，聯儲局仍堅定地將通脹率恢復到 2% 的目標。

（2）與通脹鬥爭還有很長的路要走，而且可能會崎嶇不平，他指目前已有些進展，並表示將繼續評估數據和加息的影響，以決定如何推進政策。鮑威爾更指，自去年中以來，通脹已有所緩和，但近期這些數據轉強，表明通脹壓力繼續居高不下。

對經濟看法：

（1）鮑威爾回應減息時指，金融狀況比市場反映的更緊縮，傳統指數聚焦加息及股市，不需反映借貸狀況，但在銀行危機期間，市場憂慮信貸崩潰，情況會出現在銀行嚴重地收緊信貸。

如果持續收緊信貸，很容易對宏觀經濟產生重大影響，這將被納入聯儲局的貨幣政策考慮因素。重點是問題有多嚴重，影響的範圍是什麼，以及持續時間有多長。不過，減息不是基本預測。

（2）銀行危機會產生什麼影響仍為時尚早，仍預計會軟着陸，「你知道的，我正在找軟着陸的途徑」。他補充說，銀行業危機持續的時間愈長，信貸標準和信貸效用就會受到影響。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

ET財智Talk
【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

【儲局議息】聯儲局加息0.25厘　稱銀行體系良好　仍高度關注通脹風險

【銀行危機】耶倫拒絕保障所有存款？　摩通：美國存款已流失7.8萬億

【美國加息】對沖基金Bill Ackman︰聯儲局本周應暫停加息　馬斯克回應︰至少減0.5厘

【美國加息】鮑威爾：或將加快加息速度　終端利率或高於此前預期（附全文）

記者：譚志偉

宏觀分析 美股 財政政策 經濟數據表現 就業 經濟 貨幣政策 減息 加息 美國聯儲局
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