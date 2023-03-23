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【反競爭法】數科集團遭競委會入稟違反競爭法　公司：涉子公司前僱員報價問題、上月已向警方舉報

股市 08:14 2023/03/23

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【反競爭法】數科集團遭競委會入稟違反競爭法　公司：涉子公司前僱員報價問題、上月已向警方舉報

數科集團 （02350） 宣佈，競爭事務委員會於昨（22日）入稟競爭事務審裁處，向公司及公司的全資附屬公司 Multisoft Limited展開法律程序，該案件涉及2020年5月至2021年9月期間違反《競爭條例》的行為。

委員會指出，（i）公司及Multisoft在遙距營商計劃（D-Biz）下申請政府資助，在提交資訊科技方案的報價中從事掩護式投標等行為；及（ii）競委會有合理因由相信，該等行為構成合謀定價、編配顧客、圍標及╱或分享影響競爭的敏感資料，屬嚴重反競爭行為，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。

董事會謹此通知公司的股東，在未經Multisoft或公司適當授權的情況下，Multisoft的一名前僱員在D-Biz的政府資助申請中提供資訊技術解決方案的報價。公司不接受或容忍任何非法或違法行為，並已於2023年2月向香港警方舉報該前僱員的行為。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

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編輯：姚卓然

 

競爭條例 D－Biz 罪案 數科集團（02350） 競爭事務委員會
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