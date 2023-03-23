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【美國加息】金管局上調基準利率25個基點至5.25厘　料港元拆息往後仍處於較高水平

股市 10:50 2023/03/23

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【美國加息】香港金管局上調基準利率25個基點至5.25厘

香港金管局將基準利率上調25個基點至5.25厘，即時生效。昨美國聯儲局加息0.25厘，符合市場預期，聯邦基金利率區間上調到4.75厘至5厘。

金管局表示，美聯儲的加息決定符合市場預期。然而，未來一段時間美國的利率走勢將繼續存在頗大的不確定性。過去一年持續加息對美國經濟及通脹的影響有待觀察，而近日個別美國銀行的財政狀況和流動性出現問題可能引致信貸收緊，會否進一步影響經濟活動並左右貨幣政策仍有待評估。

港元拆息往後仍處於較高的水平

當局又指，儘管外圍市況波動，香港的金融及貨幣市場運作繼續維持暢順，這有賴當局多年來在金融市場建立的防禦力、穩健的銀行體系，以及行之有效的聯繫匯率制度。金管局會密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高的水平。因此，市民必須對銀行借貸利率的波動有所準備，並在作出置業、按揭或其他借貸決定時，小心考慮及管理好利率風險。

基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

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【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

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【解碼│銀行危機】大摩星級策略師：銀行危機爆發象徵美股步入熊市末期　信貸緊縮引發的風險正顯著上升

編輯：姚卓然

香港金融管理局 美國聯儲局 銀行 拆息
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