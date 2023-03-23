▲ 【恒大危機】恒大汽車︰「恒馳5」持續量產、已交付逾900輛 在無法獲新增流動性情況下有停產風險

恒大汽車 （00708） 公布，「恒馳5」正持續量產，已交付逾900輛「恒馳5」。恒大汽車表示，業績相關審計及審閱工作仍在進行中，待完成後將在切實可行情況下盡快發佈2021年經審核年度業績、2022年之中期業績及2022年之經審核年度業績。

恒大汽車表示，為能集中財力支持「恒馳 5」量產，公司持續推進節約成本舉措，提高管理效率，主動對集團的瑞典附屬公司National Electric Vehicle Sweden AB採取減員措施，對員工架構進行優化。

集團指，在無法獲得新增流動性的情況下有停產風險，但如能在未來尋求超過290億元人民幣的融資，計劃推出多款旗艦車型，並望實現量產，在此計劃下，2023年至2026年的累計無槓桿現金流預計將達到負70億元至負50億元人民幣之間。

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責任編輯︰梁浩碩