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【恒大危機】恒大汽車︰「恒馳5」僅交付逾900輛　陷停產風險

股市 10:30 2023/03/23

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【恒大危機】恒大汽車︰「恒馳5」持續量產、已交付逾900輛　在無法獲新增流動性情況下有停產風險

恒大汽車 （00708） 去年7月開賣電動車「恒馳5」，當時曾稱首日訂單數為37,296輛。恒大汽車最新披露至今交付逾900輛「恒馳5」，為去年10月公布交付逾百輛以來，恒大汽車再度披露「恒馳5」交付數量。

公司續指，在無法獲得新增流動性的情況下有停產風險。不過，如果能在未來尋求超過290億元人民幣的融資，計劃推出多款旗艦車型，並望實現量產，在此計劃下，2023年至2026年的累計無槓桿現金流預計將達到負70億元至負50億元人民幣之間。

恒大公布境外債務重組方案 包括可轉換為股權掛鉤票據 未來3年須再融資至少2000億人幣，可見【下一頁】

恒大汽車：已裁員提升管理效率

恒大汽車在停牌季度更新公告同時表示，業績相關審計及審閱工作仍在進行中，待完成後將在切實可行情況下盡快發佈2021年經審核年度業績、2022年之中期業績及2022年之經審核年度業績。

恒大汽車表示，為能集中財力支持「恒馳 5」量產，公司持續推進節約成本舉措，提高管理效率，主動對集團的瑞典附屬公司National Electric Vehicle Sweden AB採取減員措施，對員工架構進行優化。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

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責任編輯︰梁浩碩

 

港股 恒大汽車（00708）
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