【銀行危機】耶倫拒絕保障所有存款？　摩通：美國存款已流失7.8萬億

▲ 耶倫表示，任何無限量的存款保障，都需要特殊情況，並似乎需要國會的法案賦予權力。

美國財政部長耶倫向美國參議院撥款委員會表示，美國政府現時不考慮為存款提供全額保險，而儲局主席鮑威爾指，準備使用所有工具，來保持銀行系統安全、穩固和高效。美國存保制現時保障25萬美元以下存款，一些投資者希望擴張保障，以防止危機進一步蔓延。

耶倫在國會指出，聯邦銀行監管機構正採取一切必要措施，以確保儲戶在美國銀行的儲蓄保持安全，耶倫表示，在矽谷銀行倒閉的幾小時內，她判斷會對更廣泛的銀行系統及美國經濟構成危險，並需要緊急行動減低銀行系統的風險。

耶倫日前在銀行家協會發表講話指，行動包括為銀行存款提供全額保障，並為正受擠提的銀行，提供新的流動性，因為有這措施，地區銀行存款外流的情況終於穩定下來。

國會兩黨議員均想知道，未來倒閉的銀行中，在存保制範圍以外的存款，會否好像矽谷銀行及Signature 銀行一樣得到保障。

耶倫表示，任何無限量的存款保障，都需要特殊情況，並似乎需要國會的法案賦予權力。

不過，相關情況近年已發生過，在2020年3月疫情爆發時，國會授權聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）取消 25萬美元的存保上限，以防止大流行病引發的銀行擠兌。

摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou指出，自聯儲局去年加息以來，美國最脆弱的銀行可能流失約1萬億美元（約7.8萬億港元）存款，其中一半在矽谷銀行危機後。

摩通續指，一半資金流向了政府的貨幣市場基金，另一半流向規模更大、更安全的銀行。原因在於聯儲局加息、銀行存款利率未有緊貼加息幅度、央行量化緊縮，以及美國近7萬億美元的銀行存款沒有納入保險範圍。摩通認為，全額保障所有銀行存款，肯定會有所幫助，但不可能完全阻止這種存款轉變。最好是銀行提供更具競爭力的存款，不過在持續加息下，銀行加存息就更加困難。

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記者：譚志偉