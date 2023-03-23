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【著數優惠】麥當勞將軍漢堡系列即日起強勢回歸 App優惠價$36歎超值套餐

理財智慧 09:03 2023/03/23

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麥當勞的將軍漢堡一向有不少捧場客，是數一數二受歡迎的和風漢堡由3月23日起，麥當勞將軍漢堡系列再度登場，是次更推出優惠，用麥當勞App購買將軍漢堡超值套餐，最平由36元起。


將軍漢堡由嫩滑多汁的豬柳沾上香甜且微帶薑味的日式照燒汁製成，再配以爽口切絲生菜和鬆軟芝麻麵包，將照燒風味演繹得淋漓盡致，令人回味無窮。玉子將軍漢堡以豬柳搭配軟嫩蒸蛋，加上清新檸檬蛋黃醬；還有口感加倍豐富的玉子雙層將軍漢堡，兩塊豬柳絕對能滿足大家的味蕾。
 

【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長


是次Shake Shake薯條粟米湯味調味粉也回歸，金黃香脆薯條沾上香濃粟米湯忌廉味，讓您Shake 出好滋味。冰涼解渴的白提子椰果梳打以清甜白提子口味梳打配搭粒粒椰果，入口清新怡人。

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再配上兩款甜入心扉的甜品亦齊來慶賀，Double OREO麥旋風以順滑新地混合雙倍OREO脆脆，再配上原塊Mini OREO餅乾，層次加倍豐富；抹茶豆乳批充滿甘香抹茶醬和濃郁豆乳吉士醬，甜蜜中帶點抹茶的回甘，香氣縈繞在口腔久久不散。

 

 

為慶祝將軍漢堡系列回歸，3月23日起將軍漢堡超值套餐以36元優惠價登場，無論顧客到餐廳直接選購或透過麥當勞App優惠券，均可享受此優惠。


同日起，麥當勞App亦會推出多款超值優惠劵，例如「47元玉子將軍漢堡(配薯蓉)配抹茶豆乳批四道菜滋味套餐 」，多款美食讓您一次過大滿足；「玉子雙層將軍漢堡超值套餐(配薯蓉) 減3元」令大家以超值價回味經典和風滋味；最後一於以甜品作結，「10元抹茶豆乳批」和「16元 Double OREO 麥旋風」絕對不能錯過。

【著數優惠】任食鱈場蟹腳+燒西冷+金沙蝦 酒店晚市自助餐每位低至$274 壽星可獲朱古力心太軟，詳見【下一頁

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責任編輯：陳詠妍

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