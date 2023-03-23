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【業績｜遊戲股】中手游去年轉蝕2.05億元人幣　收益倒退逾3成

股市 21:03 2023/03/23

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【業績｜遊戲股】中手游去年轉蝕2.05億元人幣、收益倒退逾3成

中手游 （00302） 公布，截至去年底止，去年列賬虧損2.05億元（人民幣，下同），2021年純利6.12億元，每股虧損7.42分；經調整虧損1.96億元，2021年為6.3億元；不派末期息。

中手游全日升近9%，收報2.23元。

公司解釋，產生淨虧損的原因是早前投資的部分企業經營表現欠佳，導致計提相應投資減值及其他非經營性開支1.9億元；及非經營性金融和合約資產減值1.37億元。剔除上述非經營性減值、其他非經營性開支等因素影響，公司經營性業務仍持續產生盈利。

期內，收益27.14億元，按年跌31.41%，當中，遊戲發行收益按年跌25%至21.1億元，佔總收益77.9%；遊戲開發收益按年跌5成至4.5億元；IP授權收益按年跌36%至1.5億元。公司指，收益下跌主要受新冠疫情和版號政策影響，部分研發項目出現不同程度延期，以及新遊戲產品上線受影響。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

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記者：伍鍵文

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