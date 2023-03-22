【內房危機】恒大公布外債務重組方案　若清算債券預計回收率最低僅2.05%　未來3年須再融資至少2000億人幣

▲ 【恒大危機】恒大公布外債務重組 未來3年須再融資至少2000億人幣

陷入爆煲風暴的恒大 （03333） 公布境外債務重組方案，一如此前預期，債權人有兩種方案，而清算情景下，恒大境外無擔保債權人的預估回收預計約97.28億元（人民幣，下同），不同組別預計回收率介乎2.05%至9.34%。

境外債方面，恒大此前共發行本金總額為139.225億美元的美元高級擔保票據，以及由旗下景程發行、天基擔保的52.26億美元的美元優先票據。

而清算情景下，恒大境外無擔保債權人預計回收率方料為3.53%；現有恒大票據持有人為5.92%；現有景程票據持有人為6.49至9.34%；天基的境外無擔保債權人為2.05%。

恒大稱，未來三年核心任務是「保交樓」，預計需要額外2,500億至3,000億元融資。期間現有項目的無槓桿自由現金流將主要用於償還續建所需新增融資，對公司層面無抵押擔保債務償還能力較弱。

恒大料，從第4年開始，假設公司能基本恢復正常經營，預計2026年至2036年年均可實現無槓桿自由現金流約1,100億元至1,500億元。

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編輯：李哲毅