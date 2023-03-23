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【業績｜啤酒股】青島啤酒彈高4%　去年多賺18%　末期連特別息合派1.8元人幣

股市 09:23 2023/03/23

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【業績｜啤酒股】青島啤酒去年多賺18%　宣派末期及特別息1.8元人幣

青島啤酒 （00168） 公布，全年純利按年升17.6%至37.1億元（人民幣，下同），相當於每股基本盈利2.736元。宣派末期股息1.3元，以及因應青啤公司上市30周年，派發特別股息0.5元，合計股息1.80元。

青島啤酒周四（23日）早段升4%，報82.4元。

期内，收入321.7億元人民幣，按年增長6.65%；實現產品銷量807.2萬千升，按年升1.8%，當中，主品牌青島啤酒銷量444萬千升，按年升2.6%；中高端以上產品實現銷量293萬千升，按年增長4.99%。

公司指，隨著餐飲、旅遊等相關行業的復甦，疊加消費場景多元化等因素，啤酒消費市場仍具較大的發展潛力，在整體消費和利潤水平上仍具相當的提升空間，惟仍面對市場競爭日趨激烈、啤酒大麥價格持續上漲等挑戰。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

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記者：伍鍵文

業績公布 H股 港股 青島啤酒（00168） 餐飲 啤酒 人民幣 青島
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