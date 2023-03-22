【保險公司】恒安標準人壽亞洲設MoreAcademy培育業界人才

▲ 恒安標準人壽亞洲行政總裁劉東煜

恒安標準人壽（亞洲）成立MoreAcademy培訓平台，以加強業界專業發展及投資者教育工作。

MoreAcademy將透過與不同高等院校和專業機構合作，向業界人士提供最新市場訊息、保險法規及專業培訓等相關資訊，務求培育人才及提升專業質素，為業界長遠發展作出貢獻，亦會同步在社交平台推廣保險及理財相關知識，推動投資者教育工作。

MoreAcademy在今年4月至5月將聯同英國特許保險學院（Chartered Insurance Institute， CII）及香港大學專業進修學院（HKU Space）推出「CII 專業資格導向課程 - 投連險CPD深造班」，讓理財顧問進一步提升投連險及理財相關知識水平。

同時，恒安標準人壽（亞洲）推出全新投資相連保險計劃，並在該投連險計劃內新增11項投資選擇，令現金派息類別的投資選擇增加至23項。連同新增的11項投資選擇，該公司將提供超過270項由20多間知名基金公司管理的投資選擇，涵蓋多種貨幣及投資組別，包括人民幣投資選擇，協助客戶更方便配置他們在投連險內的理財組合。

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記者：伍鍵文