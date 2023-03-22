▲ 【ESG】特許公認會計師公會：5方向助企業實現淨零排放

ESG（環境、社會和管治）愈來愈普及，ACCA（特許公認會計師公會）發布新《綠色金融技能指南》，就專業會計師應如何協助企業，實現淨零排放提出5項建議，從而推動企業通過綠色金融實現增長，將可持續發展融入業務營運，創造長遠價值，達致社會共融、經濟發展及保護環境的目標。



ACCA指，公會一直為財會專業人士提供專業知識及技能培訓，包括可持續發展及ESG的合規條款、相關影響和擬定策略等知識，以協助企業建立均衡及較低風險的可持續發展計劃和綠色資產組合。就專業會計師應如何協助企業實現淨零排放，ACCA提出五項建議：



支援企業制定淨零排放策略和長短期目標（2030及2050年），減少營運和價值鏈的碳排放；

採用可持續投資/綠色融資制定ESG策略和可持續商業模式，確保企業各個階層（包括董事會、最高管理層和管理層）均掌握綠色金融的技能和知識；

帶頭推動綠色金融，幫助企業轉型，分析淨零排放過程的成本、收益、挑戰和機遇，並提出建議；

提高對綠色金融產品的理解和認識，學習如何利用相關產品製造ESG和經濟影響力；

制定合適的政策、程序、方法和實踐以增強ESG數據洞察力，採用能滿足主要持份者要求的可持續發展會計和披露原則。



ACCA香港分會會長祁詠儀表示，隨着主要持份者對企業及其淨零排放目標提出更多要求，綠色金融已經成為熱門議題，財會行業能夠扮演重要角色，為企業探索綠色融資安排及建設可持續發展方案。該會為培訓有關人才，與CFA協會合作，透過在會計及投資範疇的專業知識，推出由雙方專家設計的氣候金融課程，為可持續發展作出貢獻。

逾6成受訪者使用綠色金融服務

此外，ACCA和IMA（美國管理會計師協會）早前聯合發布的《全球經濟狀況調查報告》指，63%受訪者很大機會或可能使用綠色金融服務，世界各地企業亦越趨重視環境因素，企業高層預期未來營商環境出現巨大變化，以配合淨零排放目標。

ACCA指，轉型過程需要財會行業大力支持，引入更多綠色金融產品。調查顯示，部分企業對氣候投資機會及風險管理的不甚認識。因此，專業會計師需要深入了解綠色金融產品，從而促進企業應用。

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記者：伍鍵文