  • 26°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 11:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜醫藥股】藥明生物跌2%　去年經調整純利增5成　惟毛利率跌　不派息

股市 10:14 2023/03/23

分享：

分享：

【業績｜醫藥股】藥明生物去年經調整純利增5成　惟毛利率跌　不派息

藥明生物 （02269） 公布去年業績，純利按年增30.5%至44.2億元（人民幣，下同），經調整純利按年增加48.5%至49.3億元。不派息。

藥明生物周四（23日）跌2.3%，報48.75元。

期內，收益按年大增48.4%至近152.7億元，毛利率跌2.9個百分點至44%。目前，綜合項目按年增長22.5%至588個，其中包括近550個非新冠綜合項目；臨床前項目按年增加11.9%至300個。

此外，早期（第I及II期）臨床開發項目按年升36.8%至234個；後期（第III期）臨床開發項目及商業化生產項目按年增長31.7%至54個。公司指，至去年底止，未完成訂單總量增長51.3%至205.7億元。3年內未完成訂單總額增長25.3%。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

ET財智Talk
【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

相關文章：

【業績｜醫藥股】石藥全年多賺9%　增派末期息派11港仙、午後曾升近8%

【業績｜醫藥股】聯邦製藥全年多賺6成　加末期息連特別息共0.2元人民幣、向恒大索償3.4億正排期

記者：伍鍵文

港股 H股 藥明生物（02269） 醫藥股 業績公布 純利
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【美國加息】市場料聯儲局5月再加息0.25厘　安本：儲局或將進入快速寬鬆週期　一文看清財金界評論（不斷更新）

下一篇文章

【電視廣播TVB】電視廣播升4成重上10元　與優酷訂合作框架協議、料可帶來約7億人幣收益
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊業績】騰訊高開近2%　上季營收增1%　經調整淨利297.11億人幣　增派末期息至2.4港元
【騰訊業績】騰訊高開近2%　上季營收增1%　經調整淨利297.11億人幣　增派末期息至2.4港元
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
【FRC】瑞典養老基金買齊FRC、SVB、SB　料輸144億
【FRC】瑞典養老基金買齊FRC、SVB、SB　料輸144億
【美股收市】美加息0.25厘 耶倫稱未擬擴存保範圍 道指倒插530點
【美股收市】美加息0.25厘 耶倫稱未擬擴存保範圍 道指倒插530點
【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？
【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？
【恒期夜期+ADR】夜期收市升160點　騰訊ADR揚（不斷更新）
【恒期夜期+ADR】夜期收市升160點　騰訊ADR揚（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款