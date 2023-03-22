▲ 【業績｜醫藥股】藥明生物去年經調整純利增5成 惟毛利率跌 不派息

藥明生物 （02269） 公布去年業績，純利按年增30.5%至44.2億元（人民幣，下同），經調整純利按年增加48.5%至49.3億元。不派息。

期內，收益按年大增48.4%至近152.7億元，毛利率跌2.9個百分點至44%。目前，綜合項目按年增長22.5%至588個，其中包括近550個非新冠綜合項目；臨床前項目按年增加11.9%至300個。

此外，早期（第I及II期）臨床開發項目按年升36.8%至234個；後期（第III期）臨床開發項目及商業化生產項目按年增長31.7%至54個。公司指，至去年底止，未完成訂單總量增長51.3%至205.7億元。3年內未完成訂單總額增長25.3%。

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記者：伍鍵文