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【領展供股】領展與主權基金及險企等洽談合作 或成立私募基金進行投資

股樓投資 22:25 2023/03/22

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房託領展(00823) 供股付款期限日前屆滿。集團行政總裁王國龍在企業網站透過短片，闡述領展3.0戰略，講解相關戰略如何有助公司業務的可持續發展、為持份者提供增長，以及領展達至3.0願景的部署。他表示，領展今後將於本港，內地一線城市，澳洲及新加坡等地，瞄準社區商業零售及物流等多個資產類別的投資機會。並且透過和資本夥伴合作，擴大管理的資產規模。

ESR去年多賺64% 首派毎股末期息0.125元  詳情請看【下一頁

【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
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至於合作模式，在現有資產方面，領展考慮以合資方式合作，向對方出售部分資產權益，作為資本流轉的一部分。新投資方面，領展有意擴大資產管理規模，爭取管理費這新收入來源。除了合營方式，領展亦可能投資擁有資產管理團隊的私人或上市平台，共同管理資產並受益於對方的專業知識。領展亦可能創立新的私募基金，向資本夥伴募集基金，和領展共同投資。現時正和家族辦公室、保險企業、養老基金及主權基金進行洽談。

領展供股所得的基金單位，將於3月30日(下周四)開始買賣。 集團去年12月底收購的新加坡商場Jurong Point 和 Swing By @ Thomson Plaza，預期於3月31日(下周五) 成交。領展曾表示，正與多名聲譽良好及志同道合的投資者磋商，對為相關物業投資引入資本合作夥伴持開放態度。

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撰文 : 李尚毅

領展房產基金（00823） 港股

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