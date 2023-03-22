ESR去年多賺64% 首派毎股末期息0.125元

亞太區物流地產營運商ESR(01821) 公布去年業績。受惠去年收購ARA推動資產管理規模大增，集團去年盈利按年增加64%至5.7億美元。ESR同時首次派發末期息,毎股0.125元。

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集團表示，受其完善基金管理平台及集資規模大幅增長支持，ESR年內總資產管理規模達 1,560億美元 。總資產規模較2021財政年度時增長三倍，經擴大集團備考計算，與2021財政年度相比按年增長11%，乃由於集團繼續著力新經濟及基礎設施及可再生能源等其他主要另類行業期間集資持續增長所致。ESR最新擁有新經濟資產管理規模730億美元 。

此外，集團已通過整合ARA實現約15百萬美元的成本協同效應，超過其目標計劃並成功整合部分LOGOS業務。隨著集團在未來十二個月內整合 LOGOS業務的各個範疇，集團預期將產生額外協同效應。 隨著輕資產戰略加速，集團計劃於2023年額外撤資約10億美元的資產負債表資產。集團亦將共同投資股權進一步降至7.4%，令其處於良好位置在無須增加現有資產負債表的年度資本承擔的前提下進行更多開發活動。

拓展策略上，ESR將聚焦三大增長支柱 ,包括新經濟領域、基礎設施及可再生能源等另類行業，及不動產投資信託基金。

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