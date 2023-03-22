▲ 【騰訊業績】騰訊：第4季遊戲流水已見上漲 今年續降本增效、「不打紅海競爭消耗戰」

騰訊 （00700） 總裁劉熾平在業績記者會上稱，今年遊戲行業料穩步復甦，手遊《王者榮耀》新春流水亦創新高，會逐步推出手上強勁遊戲產品線。

劉熾平解釋，去年遊戲行業經歷困難轉型時期，落實未成年人保護（簡稱：未保）影響用戶遊戲時長減少，加上停發遊戲版號，導致新遊出現斷層。劉熾平認為，今年遊戲行業逐步反彈，市場消化未保財務影響，去年下半年當局陸續批出新版號。

騰訊業績新聞

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料首季遊戲業務成長較好

劉熾平指出，騰訊第4季遊戲月流水按年上漲，但遊戲業務擁遞延收入特性，故預計首季遊戲業務成長較好。

劉熾平稱，2月推出自研遊戲《黎明覺醒：生機》反應熱烈，現時公司遊戲儲備強勁，料會逐步推出大作，另外，海外遊戲業務繼續發展強勁，上季佔整體遊戲營收3分之1，「日後很多有好機會、好遊戲」可支撐遊戲業務。

馬化騰：繼續強化降本增效

騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰表示，去年降本增效措施成效不錯，會繼續強化降本增效作為長期習慣。馬化騰稱，過去公司發掘新機會時，會更願意投放資源，現時騰訊則會更加聚焦核心、擅長業務，「不會所有都做」，未來騰訊著重「減脂增肌」，不會進行紅海競爭消耗戰。

馬化騰透露，今年未設降本增效具體指標，但會從業務毛利、人均增效、長期規劃等出發，希望業務負責人成為小CEO去拓展。

騰訊架構「更扁平、反應更快」

劉熾平補充，今年騰訊更強調增效，去年大致完成組織架構調整，更聚焦核心業務，而騰訊架構變得「更扁平、反應更快」，現有業務有進一步提效空間及發展機會。

劉熾平表示，騰訊會盡量調整現有資源發展新業務，包括視頻號、國際遊戲、人工智能（AI）等，堅持具紀律地投入，「不會再粗放發展」。

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編輯：李哲毅