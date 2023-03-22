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【AI 人工智能】中電信：ChatGPT 推動算力需求　料未來收入可受惠

股市 19:51 2023/03/22

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【AI 人工智能】中電信：ChatGPT 推動算力需求　料未來收入可受惠

中電信 （00728） 董事長兼首席執行官柯瑞文在業績説明會表示、中電信現時有四大業務，分別為雲業務、網絡、量子安全及人工智能（AI），當中，集團在人工智能方面早有佈局，目前累積200多個核心算法、擁有400多個研發人員。即使AI部分在總收入的佔比不大，但按年以約50%的速度快速增長。邵廣祿形容，ChatGPT為AI的「飛躍」式發展，料市場對算力需求有爆發式增長，有望爲集團在算力服務創造機會。

柯瑞文指，中電信去年資本開支925億元（人民幣，下同），略低於計劃的930億元，今年的資本性開支指引按年增7%至990億元，其中，預計產業數字化投資擬增加40%，佔比按年升9.1個百分點至39.4%；移動網投資315億元，5G基站有望達122萬個；寬帶網投資155億元。不過，6G方面未有給予相關指引。

此外，流動通訊服務方面，中電信去年每月每戶平均收入（ARPU）僅增0.44%至45.2元，執行副總裁唐珂預計，今年ARPU將繼續保持穩定，料5G滲透率可保持業内領先水平，目前正積極推動4G用戶轉換成5G計劃。

提及增派息比率，目前比率按年升5個百分點至65%，柯瑞文重申，集團會完成有關 A 股發行上市後3年內，派息比率逐步升到7成，為股東創造良好回報。

中電信去年多賺6%　末期息派0.076元人幣、全年增15%，可見【下一頁

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記者：伍鍵文

港股 中國電信（00728） 業績公布 6G H股 4G 5G
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