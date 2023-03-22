【京東健康6618】京東健康6618全年業績扭虧為盈 賺3.8億元人民幣 不派息

京東健康（06618）公布截至去年12月底止全年業績，營業額467.36億元（人民幣，下同），按年升52.3%。虧轉盈賺3.8億元，上年同期蝕10.74億元；每股盈利0.12元。不派息。

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期內，毛利98.9億元，按年增37.4%，毛利率按年由23.5%降至21.2%；經營虧損由上年度的14.04億元收窄至1.45億元。

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按非國際財務報告準則計，去年盈利為26.2億元，按年上升86.6%；經營盈利則為19.6億元，增長66.6%。

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記者：張以正