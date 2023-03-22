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知乎去年經調整虧損擴大60% 上季訂閱會員按年急升1.1倍

股樓投資 20:31 2023/03/22

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知乎（02390）公布截至去年12月底止全年業績，營業額36.1億元（人民幣，下同），按年升21.8%；淨虧損達15.8億元，按年擴大21.5%；非公認會計準則計，經調整淨虧損12億元，按年擴大60%。每股虧損5.19元，不派股息。

同場加映﹕【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

單看第四季，總收入11.1億元，按年增9.3%；淨虧損按年收窄53.2%至1.8億元。毛利率56.4%，增9.3個百分點。按業務劃分，上季廣告收入按年跌27.2%至2.7億元；付費會員收入按年大增92.8%至4億元；內容商業化解決方案按年少18.9%至3億元；職業培訓收入按年增2.8倍至8,640萬元。

【異動股】 國務院總理李強﹕推動高科技創新能力 中芯國際逆市升7% A股漲停【見下頁

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去年第四季，平均月活躍用戶（MAU）微跌2.5%至1億人，平均月訂閱會員則增長112.5%至1,300萬人。截至去年底，累計擁有6,310萬名內容創作者。

集團董事長兼行政總裁周源表示，去年職業培訓業務收入增長4倍多，成為另一增長動力，而今年將持續提升整個社區的用戶體驗，以及進一步增強技術能力，以迎接長期增長機會。

同場加映﹕【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

 

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記者：郭秀慧

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知乎－W（02390） 港股 營業額

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