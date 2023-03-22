【單位直擊】上月加價賣樓　奈何多個新盤低價推　慈父慈母趁機講價　買樓贈予愛女

再有父母趁樓價未大幅回升前買樓贈予子女。中原地產許偉業說，新葵芳花園A座中層07室，實用面積415平方呎，為移民盤，於2022年放盤，原叫價623萬元。由於業主對自己單位有信心，而且上月樓價颷升，所以提高叫價至638萬元，期間多位買家出價，但未能達成交易。不過，踏入3月，睇樓量大減，加上多個新盤以低價推出，業主開始有壓力。日前有一對年長夫婦參觀上址，雖然見上址估價為652萬元，但仍大膽還價至615萬元，並於翌日晚上誠邀業主當面傾價，終以622.3萬元達成協議。

代理透露，買家原來買樓贈予愛女，交易完成後，買家即急致電予女兒簽約，希望她有驚喜。

資料顯示，原業主於2011年8月以303萬元買入上址，持貨近12年，現帳面獲利319.3萬元，物業期內升值約1.05倍。

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