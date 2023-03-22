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【中電信業績】 中電信去年多賺6.3% 末期息每股派0.076元 全年派息率升至65%

股樓投資 18:54 2023/03/22

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中國電信（00728）公布截至去年12月底止全年業績，營業額4,814.5億元（人民幣，下同），按年增長9.5%；盈利275.9億元，按年增長6.3%，若剔除2021年出售附屬公司的一次性稅後收益後，按年增長12.5%。每股盈利0.3元，派末期息每股0.076元，連同中期息0.12元，全年共派0.196元，按年增加15.3%，派息比率由60%升至65%。

同場加映﹕【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

按業務收入劃分，移動通信服務收入1,910.3億元，按年升3.7%；固網及智慧家庭服務收入1,185.3億元，按年升4.4%；產業數字化服務收入1,177.6億元，按年升19%。5G套餐用戶滲透率達到68.5%，移動用戶平均每月每戶收入（ARPU）增長0.4%至45.2元，而寬帶綜合ARPU增長0.9%至46.3元。

【大行報告】 新秀麗業績好過預期 大和上調今年盈測6% 目標價又睇幾多？【見下頁

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去年全年資本開支為925億元，略低於計劃的930億元，而今年資本指引990億元人民幣，按年升7%。集團首席執行官柯瑞文指，今年公司投資將聚焦未來發展，產業數字化投資擬增加40%，其中算力投資195億元、IDC投資95億元。另外，集團重申，在A股發行上市後3年內，逐步將每年以現金方式分配的利潤，提升至當年利潤的70%以上。

同場加映﹕【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

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記者：郭秀慧

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港股 派息 營業額 每股盈利 派息比率 中國電信（00728）

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