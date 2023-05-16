【利財筆記】林本利：2023年模擬組合 領先大市

過去幾年，筆者在年底都會推介來年的股票模擬組合，考考自己揀股眼光，假設不買不賣，由年頭持有到年底，能否跑贏大市。自從2021年恒指變質，跑贏恒指已不是難事，模擬組合便加入美股，分散地域風險，並以跑贏恒指及標普500指數為目標。

2022年底，筆者揀選了20隻股票作為2023年模擬組合（見附表）。過去義務為學生作財務分析時，發覺不少學生已學懂分注低吸，卻不懂分注高沽，故今年除了定下入市價外，還提供目標價供學生參考，模擬組合的股票不會全部持有不放，嘗試學習低吸及高沽

今年的投資策略是每季檢討（1月，4月，7月及10月），看業績及市況加入或叮走股票。首季目標是恒指升上22000點，標普500指數升上4300點。建議學生當股價大約高於去年底收市價10%至15%便沽出持貨，大約低於去年底收市價5%至10%便買入。

分三注買入 尋找低吸機會

今年的20股模擬組合分為三注，第一注以2022年12月30日收市價全部入一注，長期持有，不買不賣。第二注同樣以去年12月30日收市價全部入一注，第1季升至目標價高沽（最多沽10隻），然後在第2季找機會再低吸。第三注未有貨，第1季跌至入市價低吸，等第2季到目標價高沽。

每個地域最多持有7隻股票，合共20隻。恒指已連跌3年，期望今年回升，故14隻港股及內地股，一半以上（8隻）屬恒指權重股。美股佔模擬組合30%（6隻），主要買ETF，科技股約佔20%（4隻） 。

恒指今年1月升上22000點後便大幅回落，標普500指數逼近4200點亦回調至3,900點水平，20股模擬組合有9隻升至目標價沽出止賺（10%至15%），而只有1隻跌至入市價購入。截至3月8日，20股模擬組合連股息賺4.6%，跑贏同期恒指（升1.2%）及標普500指數（升4%）。兩個多月，學生應已學懂分注高沽的重要性。

本文節錄至803期（2022年03月11日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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