  • 25°C
香港時間 : 2023322日 (週三) 20:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

WhatsApp 群組功能再提升 管理員更輕鬆管理群組

理財智慧 18:55 2023/03/22

分享：

分享：

不少人會利用WhatsApp作通訊工具，近年WhatsApp 也不斷改善功能。 


WhatsApp 去年推出了社群，讓用戶能充分運用 WhatsApp 群組功能，為管理員和用戶等角色開發更多工具。

 

【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

最近WhatsApp 宣佈作出幾項調整，不但讓管理員能更輕鬆地管理群組，也讓所有用戶更容易瀏覽。


隨著加入社群的用戶與日俱增，WhatsApp 就群組私隱開放更大的控制權給管理員，因此開發了一項簡單的工具，讓管理員能設定加入群組的資格條件。如果管理員選擇分享群組的邀請連結，或開放用戶加入社群，他們現在對於加入資格便可擁有更大的控制權。群組提供了一個可讓用戶親密交流的空間，而管理員必須能夠輕鬆設定加入群組的資格條件。
 

 

【燒賣迷必睇】 灣仔碼頭街頭快閃免費派發1萬份燒賣 招募試食員 有機會獲賞勁食1個月燒賣，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【燒賣迷必睇】 灣仔碼頭街頭快閃免費派發1萬份燒賣 招募試食員 有機會獲賞勁食1個月燒賣，詳見【下一頁

 

【理財個案】工程技術員感打工冇前途 想儲夠100萬買海外樓移民可行嗎，詳見【下一頁

 

隨著社群及其大型群組持續增長，WhatsApp 希望能透過更簡單的方式，讓用戶了解其與其他人有哪些共同群組。不論用戶是要回想起與其他人的共同群組名稱，還是要查看他所在的群組等等，現在用戶都可以輕鬆搜尋聯絡人的名稱來查看共同群組。
這些功能未來幾週內會在全球陸續推出，在此同時，WhatsApp也會持續開發新的工具，讓群組成為對管理員和成員等角色來說最好用的功能。
 

【著數優惠】任食鱈場蟹腳+燒西冷+金沙蝦 酒店晚市自助餐每位低至$274 壽星可獲朱古力心太軟，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
著數優惠 工程 WhatsApp

上一篇文章

【單位直擊】上月加價賣樓　奈何多個新盤低價推　慈父慈母趁機講價　買樓贈予愛女

下一篇文章

【中電信業績】 中電信去年多賺6.3% 末期息每股派0.076元 全年派息率升至65%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【帶你睇盤】上水複式大宅　全屋豪華裝修　叫價1480萬
【帶你睇盤】上水複式大宅　全屋豪華裝修　叫價1480萬
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
高鐵（香港段）1/4再增班次 全面重啟服務增5新站點 23/3起預售車票
高鐵（香港段）1/4再增班次 全面重啟服務增5新站點 23/3起預售車票
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款