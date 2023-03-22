WhatsApp 群組功能再提升 管理員更輕鬆管理群組

不少人會利用WhatsApp作通訊工具，近年WhatsApp 也不斷改善功能。



WhatsApp 去年推出了社群，讓用戶能充分運用 WhatsApp 群組功能，為管理員和用戶等角色開發更多工具。

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最近WhatsApp 宣佈作出幾項調整，不但讓管理員能更輕鬆地管理群組，也讓所有用戶更容易瀏覽。



隨著加入社群的用戶與日俱增，WhatsApp 就群組私隱開放更大的控制權給管理員，因此開發了一項簡單的工具，讓管理員能設定加入群組的資格條件。如果管理員選擇分享群組的邀請連結，或開放用戶加入社群，他們現在對於加入資格便可擁有更大的控制權。群組提供了一個可讓用戶親密交流的空間，而管理員必須能夠輕鬆設定加入群組的資格條件。



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隨著社群及其大型群組持續增長，WhatsApp 希望能透過更簡單的方式，讓用戶了解其與其他人有哪些共同群組。不論用戶是要回想起與其他人的共同群組名稱，還是要查看他所在的群組等等，現在用戶都可以輕鬆搜尋聯絡人的名稱來查看共同群組。

這些功能未來幾週內會在全球陸續推出，在此同時，WhatsApp也會持續開發新的工具，讓群組成為對管理員和成員等角色來說最好用的功能。



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責任編輯：陳詠妍