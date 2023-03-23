【利財筆記】林本利：投資美股 平衡風險

去年恒指下挫15.5%，表現好過下挫19.5%的標普500指數。去年筆者的股票組合蝕約4%，跑贏恒指及標普500指數超過10%，亦跑贏所有MPF股票基金。今年1月已完全收復失地，最多賺超過10%；年初恒指大升，但升至22700點後回落，被美股追上。

2020年VOO大賺50%

筆者2020年3月才開始投資美股，當時全球疫症大流行，美股出現4次熔斷，連升多年的美股終於由歷史高位下挫三成以上，筆者由低位開始分注購入標指500ETF（VOO），之後美股隨着聯儲局推行無限量寬而大幅反彈，2020年底手上持有的VOO賺了近50%。

2021年2月，美國科技股因Archegos事件而顯著下調，筆者開始分注購入納指100 ETF（QQQ），之後科技股回升，升至2021年11月才見頂回落。2021年全年埋單計算，手上持有的VOO及QQQ兩隻ETF，都錄得近30%的賺幅，只可惜兩隻ETF佔組合不到10%。2020年及2021年，恒指都下跌，筆者股票組合每年仍可賺5%至6%，美股功不可沒。

【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

自2020年9月恒指引入大量科技股和中概股後，表現便十分不濟，屢創新低，拖累整體港股表現。幾隻重磅科技股操控恒指上落，被人舞高弄低，恒指隨時行人止步。即使自去年11月大幅回升8000多點，最高仍不過22000多點，是2007年初的水平。

分批沽出中港股票

筆者早於2021年上半年下定決心，在恒指29000點左右沽清手上盈富基金（02800）；到2021年下半年再分批沽出手上一成多的內地股票，包括沽清南方恒生科技EFF（03033），把資金轉投美股，令美股佔組合增至25%。若不沽清恒生科技ETF，現在要多蝕三成。

筆者想考考自己眼光，不再把資金用作增持追蹤指數基金，經過研究和分析，揀選了3隻美股行業ETF，以及11隻個別美股（見附表），打算分批購入，期望可以跑贏大市。2021年第4季開始入市時，預期美國在2022年加息，經濟增長將放緩，故筆者揀選受惠息差擴濶的金融類ETF，以及經濟轉弱時表現較佳的必須性消費類ETF。而全球人口老化，疫情反覆，對美國醫療服務及藥品需求增加，故亦揀選醫療保健類ETF。至於11隻個別美股包括兩隻科技股，兩隻金融股，兩隻油股，兩隻醫藥股，兩隻通訊股，以及一隻晶片生產股。全屬行業的龍頭股，有實質業務和盈利的公司，平均市盈率約12倍，遠遠低於大市的平均。

筆者先後入了3隻行業ETF，以及9隻個別美股。去年2月俄烏戰爭爆發，兩隻油股股價不斷攀升，筆者沒有高追，錯失大賺的機會。2022年底埋單計算，筆者揀選的3隻美股行業ETF，以及11隻個別美股組合，連同股息，都大幅跑贏大市（標普500指數）。11隻美股組合在跌市中仍可錄得升幅，即使扣除筆者沒高追的兩隻油股，表現依然大幅跑贏大市。

【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

總結過去3年，恒指累計下挫近30%，由2019年底28189點跌至去年底19781點；而美股即使去年回落，仍錄得近19%升幅，標普500指數由3230點升至3839點。由於港股與美股升跌不同步，股票投資組合加入美股，可以平衡地緣政治風險；美股大跌時，聯儲局又很大機會透過減息和量鬆去托市。今年筆者目標是尋找機會增持美股至佔組合30%，進一步平衡投資風險。

本文節錄至799期（2022年02月11日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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