【利財筆記】林本利：領展投資失誤 管理層應問責

自從2014年金發局及證監會放寬房託基金的監管，容許公司提高負債比率及投地發展物業後，領展（00823）便動作多多，說要提升股東回報。由於房託基金派息率至少90%，領展為求擴張，只能靠沽出物業套現和舉債。

自從2014年，領展便不斷沽出本地商場和停車場，至今已沽售57個項目，套現469億元。又不斷舉債，帶息負債由2014年的125億元大增408億元，增加至533億元，加上41億元其他負債（發展觀塘商廈），合共574億元，這還未計算去年底以125億元購入新加坡商場的債項。

過去8年領展透過沽售商場和停車場，以及增加負債，合共獲得超過900億元資金，當中200多億元用作境內併購，500多億元用作境外併購（未計新加坡項目）， 175億元用作回購股份。經過8年，一直唯利是圖，被人指摘漠視社會責任的管理層，又提升了多少股東回報？就讓我們回顧一下。

一、低價出售商場和停車場

領展上市時原本擁有180個房委會商場和停車場項目，自2014年合共沽出57個項目，套現469億元，之後買家拆售大賺，領展失去巨額穩定租金收入。

二、高價投地發展

2015年領展連同南豐以58億元（領展佔六成）投得觀塘商業地，呎價6,700元，連建築費及利息支出每呎成本要萬多元。近日新世界出售同區全幢商廈Koho，呎價不過7,700元。

去年下半年，美國持續大幅加息，領展仍大肆擴張，在8月以7.7億元投得安達臣道商業地，呎價5,500元，高出第二出價（4.4億元）70%有多。之後在11月，新地（00016）以不足3億元投得第二幅安達臣道商業地，呎價不過2,700元。

三、高價購入商廈及商場

領展除了高價投地外，又在香港購入商廈和商場。最經典是2016年以呎價2萬元，59億元獨資購入旺角商廈。近年鄧成波家族在同區沽貨，呎價由8,000元至萬多元。

四、境外大肆擴張

自2015年至去年底，領展花費300多億元在內地併購，又花費接近200億元在澳洲及新加坡併購。面對美元強勢，人民幣貶值，3年疫症，恐怕上述投資都要減值。根據去年9月中期年報，境外投資物業公平值下跌3億元，半年息税前盈利只得7.4億元，財務成本6億元（見附表）。由於境外業績差劣，又面對加息壓力，只能依靠130個本地項目的租金收入去支撑，預計本地商户日後將面對更大加租壓力。

五、高價回購股份

自2014年，領展動用175億元回購股份托高股價，平均價接近63.6元（股評人股榮資料）。公司一路回購，管理層一路大舉出貨（最高80多元），出售從長期獎勵計劃取得的股份。現在又以44.2元供股集資188億元，公司高價回購，現在低價沽貨抽水，每股蝕了近20元。如此的做法只益了高層及短綫炒家，長綫收租的股東沒有得益，現在還要供股，相等於3年股息，真係羊毛出自羊身上。

領展負債沈重，以現時商廈市況，實難以出售物業套現還債，故只好向股東埋手，公司股價已跌至2014/15年水平。即過去8年大肆擴張，最終得個桔，年薪過億元的管理層投資決定屢屢失誤，實應自行了斷，問責下台。

本文節錄至800期（2022年02月16日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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