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【可再生能源】全球生活智能化　再生能源發電裝機需求增

商業 18:42 2023/03/22

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全球人口不斷膨脹，對能源的需求更是日益俱增，隨著各式各樣的電子產品推出，加上智能裝置「生活化」使更多人採用智能家居，且駕駛人士陸續轉用電動汽車等，這都使人類對能源的需求加速上升。

據悉，截至2022年底，全球可再生能源發電裝機容量達到3,372吉瓦（GW），可再生能源存量增加9.6%（295吉瓦），去年新增的所有發電裝機容量中更是有83%來自可再生能源。

【ESG碳中和】逾7成港企不熟悉碳中和知識　為提升品牌形象推動碳中和

國際再生能源總署（IRENA）發佈的《2023年可再生能源裝機容量統計資料》報告顯示，盡管全球形勢面臨各種不確定性，惟可再生能源發電裝機仍能以創紀錄的水平增長，而化石能源發電則呈下降趨勢。

目標2030年容量翻3倍

IRENA總幹事Francesco La Camera表示：「裝機容量再創新高，彰顯了可再生能源在持續的能源危機下的韌性。」他指出，「強而有力的商業案例以及相關扶助性政策，使可再生能源在全球能源結構中的佔比持續逐年上升；惟如果要把全球溫度升幅控制在攝氏1.5度內，到2030年，可再生能源年度新增裝機容量必須達到當前水平的3倍。」

統計報告同時指出，雖然去年很多國家的可再生能源裝機容量錄得增長，惟新增裝機容量仍主要集中在亞洲、美國和歐洲等少數國家和地區。IRENA的資料表明，在2022年，全球可再生能源總裝機容量達到1.63太瓦（TW），惟幾乎一半的新增裝機容量都在亞洲，其中中國的貢獻量最大，其新增裝機容量為141吉瓦。

歐洲和北美的可再生能源裝機容量分別增長了57.3吉瓦和29.1吉瓦。非洲則繼續穩步增長，其新增裝機為2.7吉瓦，略高於2021年。大洋洲仍保持雙位數的增長率，新增裝機5.2吉瓦，南美洲保持上升趨勢，新增裝機容量18.2吉瓦。中東地區的可再生能源新增裝機容量創下歷史記錄，去年新投產3.2吉瓦，同比增長12.8%。

世界許多地區的能源需求預期將有所上升，能源轉型亟需取得階段性進步以實現戰略轉變，而不僅是在供應端實現碳減排。

盡管水力發電在全球可再生能源總裝機容量中的佔比最大（37%），達到1,250吉瓦，惟新增裝機容量仍主要來自太陽能和風能。去年，這兩種技術貢獻了90%的全球新增可再生能源裝機容量，其中太陽能裝機容量以22%的增長率領航，緊隨其後是風電，其裝機容量增長了9%。

技術亮點：

  • 水能：可再生水電裝機容量增長21吉瓦（同比增長2%），與近年的增長趨勢一致；
  • 風能：裝機容量增長75吉瓦（同比增長9%），與2020、2021年相比，增長繼續放緩；
  • 太陽能：太陽能光伏發電裝機增長191吉瓦，幾乎佔去年新增太陽能發電裝機容量的全部；
  • 生物能：新增7.6吉瓦，較2021年（新增8.1吉瓦）略為下降；
  • 地熱能：地熱能僅增加了181兆瓦；
  • 離網發電：裝機容量新增1,237兆瓦（同比增長11%），總裝機容量達到12.4吉瓦。

【水質安全】聯合國：全球近4成人口將面臨用水安全危機！　澳洲打造首創「水質天氣先生」

責任編輯：楊嘉軒

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