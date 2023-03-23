【一時佳話@iM網欄】職場致勝錦囊 不應追求公平

有人的地方就有江湖，相信這句話很多人也認同，特別是在職場奮鬥的人體會更深。有一次有位同事不知是出於好奇還是質疑，問筆者為甚麼把一個登台機會給A同事。當時筆者第一反應，還誤會這位同事很想要這個登台機會，於是便說下次再有機會便提名他。誰知他說不要，他只是覺得比起A同事，還有更多合適的人選，這決定好像不公平。筆者便想起《聖經》中的一個故事：

同場加映：【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

葡萄園主的法則

一個葡萄園的主人，他清早便去市集招募工人，進入他的葡萄園工作。

早上園主看見市集上有合適的人，便招募他們說：「工作是從現在到傍晚，人工是一天一錢銀子，你接受便帶你去葡萄園工作。放心！承諾了的，應該給的，我必定會給你。」於是他們很開心地去葡萄園工作。

中午，園主發覺人手還是不夠，於是他依樣畫葫蘆去市集招募工人，還是說同一番話：「工作是從現在到傍晚，人工是一天一錢銀子，你接受便帶你去葡萄園工作。放心！承諾了的，應該給的，我必定會給你。」

下午茶時間，園主還是說同一番話招募工人。

黃昏時，園主看見還有人在市集無所事事。於是問他們：「你們為甚麼整天在這裏閒站呢？」

他們：「因為沒有人請我們。」

園主便說：「那你們也來我的葡萄園工作吧。」然後說上文招募工人的那番話。

到了晚上，園主吩咐管工把工人叫來，出糧給他們，先出糧給遲來的人，最後才到早上來的人。

黃昏來的人獲得一錢銀子人工。那些早上的人看見，心想這園主真闊綽，這些人只是工作了一陣子便得一錢，那我們一早便來，工作了一整天，肯定會得到更多。誰知也是各得一錢。

於是他們便埋怨園主：「我們整天勞苦受熱，那後來的只做了一小時，你竟然發一樣的人工給我們？這樣公平、公道嗎？」

園主：「朋友，當初我們的協議不就是一錢銀子嗎？我已兌現了我的承諾，我並沒有欠你，你拿你的份走罷。我給那後來的和給你一樣，這是我自願的。我自己的東西難道不可以隨我的意思用嗎？因為我作好人，你就要眼紅？」

這個聖經故事，其實是比喻天堂的入場劵。筆者記得曾與一位年輕英俊的男同事傳福音，他回應：「我相信有神，有耶穌，但我覺得神很不公平，我這麼年輕便信主，從此很多事也不能做，不自由一輩子。但那些罪犯，一輩子壞事做盡，但只要臨死前信主，也一樣可以上天堂。」

筆者分享這故事，當然不是為了傳福音，而是當被那位同事質疑時，突然很明白園主的想法。事實上，所有同事應得的，從不缺少，那個登台機會也不是公司賜予的，而是筆者在業內的關係所得，與園主一樣，筆者對誰好是筆者的自由，與人無關。當然筆者這樣做，背後肯定有考慮，可能想答謝A同事對團隊無私的貢獻，也可能想培育第二、三梯隊，也可能想借此鼓勵A同事做得更好，為團隊及公司增加多一個MDRT，也可能以此平衡團隊內部不同單位的聲勢。

甚麼是公平？共產算公平嗎？還是多勞多得才算公平呢？其實世界上沒有統一的公平定義，也沒有絕對公平。有時，筆者只說有時，在商業社會裏，公平不是目標，而是規則，持續有營利的發展才是目標。

同場加映：【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

作者＿周榮佳 作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

更多一時佳話@周榮佳的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！