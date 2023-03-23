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哈里大爆濫藥史恐惹禍 或影響申請美國簽證

環球社會熱點 09:05 2023/03/23

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英國哈里王子（Prince Harry）早前受訪及在自傳中，曾多次提及自己曾經有吸食受管制藥物。美國有律師指出，哈里過去濫藥史或會對他申請美國簽證形成阻礙，強調「王室無特權」。

【丹麥王室】二王子宣布移居美國 步哈里梅根後塵 【下一頁】

前聯邦檢察官Neama Rahmani表示，承認曾經濫藥是美國拒絕不少簽證申請的理由。他指哈里最近多次高調自爆曾經屢次服用受管制藥物，其簽證申請可能因此被駁回或取消。

Neama Rahmani強調，

「王室或娛樂用途亦不會獲得豁免。」（no exception for royalty or recreational use.）

    點擊圖片放大
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《王冠》劇情料還原戴妃死亡車禍 恐再釀爭議 【下一頁】

但負責移民案件的律師James Leonard反稱，在沒有任何濫藥或酗酒起訴，或是任何證據顯示哈里慣性濫藥，他的簽證申請理應不如Neama Rahmani所言般「高危」。

James Leonard指移民局通常會以非美國公民濫藥為由，就他們的簽證申請展開調查，但他不認為哈里在自傳或訪問中透露自己在年少時曾經吸食有關藥品，會使當局就此展開調查。

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責任編輯：吳漢培

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