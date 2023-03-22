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【瑞信危機】金管局：銀行股東應先於AT1債券持有人承受損失

宏觀解讀 18:34 2023/03/22

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【瑞信危機】金管局：銀行股東應先於AT1債券持有人承受損失

瑞銀集團（UBS）收購瑞信（CS）案，瑞士當局要求瑞信AT1（額外一級資本）債券持有人全額撇帳，反而瑞信股東仍能以折讓價格換取瑞銀股票。有關行動令全球投資界質疑銀行債權人賠償順序混亂。繼歐洲、英國央行出來澄清後，金管局最新也發聲明回應，按香港處置機制，金融機構所發行的資本票據，股東會先於AT1和二級（T2）票據持有人承擔損失。

金管局解釋，《金融機構（處置機制）條例》為香港的處置機制建立法律依據，條例下股東和債權人在處置程序中承擔損失有明確順序。

在處置程序中，金融機構所發行的資本票據（包括核心股權資本CET1、額外一級資本AT1、二級資本票據T2）持有人，應預期按照清盤情景所享有的優先次序處理。因此，股東會首先承擔損失，其後是額外一級資本和二級資本票據的持有人。

拉加德指瑞士標準非歐洲規則 歐英央行聲明：AT1債保障高於普通股權，可見【下一頁】

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