【騰訊業績】 騰訊去年少賺16% 第四季則多賺12% 股東會後劉熾平退任騰訊董事

騰訊控股（00700）公布截至去年底止全年業績，收入按年跌1%，至5,545.5億元（人民幣，下同）；純利1,882.4億元（人民幣，下同），按年跌16%；經調整盈利1,156.5億元，按年跌7%。末期息2.4港元，按年增加50%。另外，騰訊宣布總裁劉熾平將根據公司組織章程細則輪值退任，不會在今年5月股東周年大會（AGM）膺選連任，在大會結束後，劉熾平將不再為公司董事，但會保留總裁兼投資委員會主席職務。

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按業務劃分，去年全年增值服務業務收入按年跌1.4%至2,875.7億元，當中國際市場遊戲收入按年增長3%，撇除滙率影響及Supercell相關調整影響後按年增長5%；本土市場遊戲收入則按年跌4%，主要受受未成年人保護措施實施以及較少新遊戲發布影響。另外，網絡廣告收入為827.3億元，按年跌6.7%；金融科技及企業服務收入為1,770.6億元，按年升2.8%。

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單看第四季，收入1,449.5億元，按年增長0.5%；純利則按年增長11.9%至1,062.7億元，按季更急升近1.7倍；經調整盈利297.1億元，按年增長19.4%。按業務劃分，期內增值服務業務收入按年跌2%至704.2億元，當中國際市場遊戲收入按年增加5%至139億元，佔整體遊戲收入比率增至33%；本土遊戲收入則下跌6%至279億元，與前季流水按年下跌有關。另外，網絡廣告業務收入按年增加15%至247億元；金融科技及企業服務收入則按年跌1%至472億元。

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記者：郭秀慧