▲ 【業績｜京東系】京東健康全年經調整盈利 增87%至26億人幣

京東健康 （06618） 公布，去年全年收入按年升52.3%至467.4億元（人民幣，下同）；列帳盈利3.8億元，虧轉盈；非國際財務報告準則盈利增86.6%至26.2億元；不派末期息。

京東健康毛利率按年跌2.3個百分點至21.2%，因產品組合及促銷變動。以收入劃分，銷售醫藥及健康產品收入按年增54.2%至404億元；線上平台、數字化營銷及其他服務收入按年增41.4%至64億元。

集團首席執行官金恩林表示，去年曾為應對新冠疫情，推出抗疫互助平台，滿足近160個行政村需要，與逾1000個區域政府及媒體合作線上醫療服務。他預計，社會及線上醫療將持續惠及民眾，集團去年已通過BSI ISO 27799個人健康信息安全管理體系，為首家互聯網醫療企業通過該認證。

京東健康指，平台活躍用戶超過1.54億戶，按年增加3100萬戶，推出「秒問京醫」、「專家在線」、「夜間急診」、「線上找名醫」 等產品和服務，截至2022年底，建立超過150個二級臨床科室，全年日均在線問診諮詢量超過30萬。

「管理式醫療服務」產品京東家醫，已將服務擴大至包括線上問診、線下就醫、健康管理等多場景。超過1,300個服務商家入駐，覆蓋超過500個城市和地區的4萬家門店。

另外，京東健康持續拓展針對企業客戶的健康服務解決方案，依托「實物+服務」的供應鏈整合能力，為更多企業提供醫療健康服務。現時合作的企業客戶增加至逾4,600家。

京東健康指，未來進一步開放和提升自身「零售藥房+醫療健康服務」的生態能力，深化與產業鏈各方的合作，不斷推進醫藥健康供應鏈和醫療健 康服務的專業化能力建設，致力於為民眾提供更易得、便捷和可負擔的醫療健康產品與服務。

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記者：宋佩恩